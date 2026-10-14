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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.21 WIB

Prediksi Skor Bodø/Glimt vs Dortmund: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

Borussia Dortmund lebih diunggulkan saat bertandang ke markas Bodø/Glimt. Namun, rekor kandang tuan rumah dan catatan tandang Dortmund membuat laga ini berpotensi berlangsung ketat. (Dok. BVB) - Image

Borussia Dortmund lebih diunggulkan saat bertandang ke markas Bodø/Glimt. Namun, rekor kandang tuan rumah dan catatan tandang Dortmund membuat laga ini berpotensi berlangsung ketat. (Dok. BVB)

JawaPos.com – Bodø/Glimt akan menghadapi Borussia Dortmund pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Aspmyra Stadion, Kamis (15/10) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing di klasemen fase liga. Dortmund datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Villarreal pada pertandingan pembuka. Sementara itu, Bodø/Glimt berusaha bangkit setelah kalah telak 0-5 dari Bayern Munchen.

Meski Dortmund lebih diunggulkan dari segi pengalaman dan kualitas pemain, Bodø/Glimt tidak bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Norwegia tersebut memiliki catatan kandang yang patut diperhitungkan.

Bodø/Glimt memenangi lima pertandingan kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa. Dalam setiap pertandingan tersebut, mereka juga selalu mencetak tiga gol.

Produktivitas itu menjadi modal penting bagi tim asuhan Kjetil Knutsen untuk merepotkan Dortmund. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Bodø/Glimt berpeluang mengambil inisiatif serangan dan memanfaatkan celah di pertahanan lawan.

Namun, menghadapi Dortmund tentu membutuhkan pendekatan yang lebih cermat. Kualitas lini serang tim asal Jerman itu bisa menjadi ancaman apabila tuan rumah terlalu banyak memberikan ruang.

Dari catatan pertemuan melawan klub Jerman, Bodø/Glimt juga belum pernah meraih kemenangan dalam empat pertandingan, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Sebaliknya, Dortmund memiliki rekor lebih baik saat menghadapi klub Norwegia. Dari tujuh pertandingan, Die Borussen mencatatkan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka juga belum pernah kalah dalam tiga kunjungan ke Norwegia, dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Kedua tim pernah bertemu pada fase liga Liga Champions musim lalu. Dalam pertandingan di markas Dortmund pada Desember 2025, kedua tim bermain imbang 2-2.

Julian Brandt membawa Dortmund unggul dua kali dalam laga tersebut. Namun, Bodø/Glimt mampu menyamakan kedudukan melalui gol Haitam Aleesami dan Jens Petter Hauge.

Editor: Hendra
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