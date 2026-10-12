Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Marco Bezzecchi Akhiri Puasa Kemenangan 133 Hari di MotoGP Mandalika 2026

Marco Bezzecchi kembali menang di MotoGP Mandalika 2026 setelah 133 hari. Aprilia juga mendominasi empat posisi teratas klasemen balapan. (Instagram @marcobez72) - Image

Marco Bezzecchi kembali menang di MotoGP Mandalika 2026 setelah 133 hari. Aprilia juga mendominasi empat posisi teratas klasemen balapan. (Instagram @marcobez72)

JawaPos.com – Marco Bezzecchi akhirnya kembali merasakan kemenangan setelah 133 hari tanpa berdiri di podium tertinggi. Pembalap Aprilia Racing itu mengakhiri penantian dengan menjuarai balapan utama MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10).

Kemenangan tersebut terasa istimewa bagi Bezzecchi. Sebelumnya, dia sempat mengalami cedera patah tulang parah di Sachsenring. Karena itu, keberhasilannya kembali menang menjadi pencapaian penting dalam perjalanan musim ini.

“Sungguh luar biasa. Saya sangat bahagia. Ini sudah menjadi target saya sejak mengalami patah tulang parah di Sachsenring. Saya sangat bersyukur bisa kembali berdiri di podium tertinggi,” ujar Bezzecchi.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri puasa kemenangan Aprilia sejak Grand Prix Inggris pada awal Agustus lalu. Pabrikan asal Italia itu juga menyapu bersih empat posisi teratas untuk pertama kalinya sepanjang sejarah MotoGP.

Setelah Bezzecchi, Raul Fernandez, Jorge Martin, dan Ai Ogura melengkapi dominasi Aprilia di Mandalika.

“Pertarungan dengan Raul sangat intens dan menyenangkan. Saya merasa kami pantas mendapatkan hasil ini. Tim tidak pernah berhenti bekerja keras dan terus mendukung saya melewati masa-masa sulit,” ujar Bezzecchi.

Meski kembali ke podium tertinggi dan meraih kemenangan kelimanya musim ini, Bezzecchi masih harus mengejar ketertinggalan di klasemen. Dia terpaut 46 poin dari Jorge Martin yang kembali memimpin persaingan.

Raul Fernandez Cedera Dua Jari

Di sisi lain, Raul Fernandez berhasil menyelesaikan balapan meski mengalami cedera yang cukup serius. Pembalap Trackhouse Aprilia itu mengalami patah dua jari setelah terjatuh saat sprint race, Sabtu (10/10).

Insiden tersebut sempat membuat Fernandez ragu bisa tampil dalam balapan utama. Namun, dia akhirnya mampu menyelesaikan lomba.

“Saya melihat tangan saya setelah kecelakaan pada Sabtu dan langsung tahu ada tulang yang patah. Awalnya saya pikir hanya satu jari. Namun, pada Minggu pagi saya mengetahui ternyata ada dua jari yang patah,” ujar Fernandez.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Coventry vs Newcastle: The Magpies Waspadai Kebangkitan Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Coventry vs Newcastle: The Magpies Waspadai Kebangkitan Tuan Rumah

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.16 WIB

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Mengintip Ekonomi Italia, Negaranya Juara MotoGP Mandalika 2026 Marco Bezzecchi  - Image
Ekonomi

Mengintip Ekonomi Italia, Negaranya Juara MotoGP Mandalika 2026 Marco Bezzecchi 

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore