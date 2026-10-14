Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.30 WIB

Catat Rekor 157 Ribu Penonton, Ini Rahasia Kemegahan Penutupan MotoGP Mandalika 2026

Pesta kembang api warnai penutupan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Istimewa) - Image

Pesta kembang api warnai penutupan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Istimewa)

JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi berakhir dengan catatan rekor baru.

Sepanjang 9-11 Oktober 2026, ajang balap motor internasional ini sukses menyedot lebih dari 157 ribu penonton, menjadikannya angka kehadiran tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan MotoGP di Indonesia.

Di balik kesuksesan dan kemegahan panggung balapan kelas dunia tersebut, terdapat sajian lanskap visual memukau yang menyihir para pembaca dan penonton di lokasi.

Keindahan atraksi visual ini dikerjakan oleh PT Mulia Fireworks Indonesia (Mulia Fireworks SFX) yang dipercaya langsung oleh InJourney serta berkolaborasi dengan Syah Creative.

Atmosfer dramatis mewarnai jalannya main race. Sesaat setelah penyanyi Agnez Mo selesai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, letupan Daylight Fireworks berwarna merah meletus membumbung tinggi membelah langit Sirkuit Mandalika.

Momen ini langsung membakar semangat nasionalisme puluhan ribu pasang mata yang memadati tribun.

Tak berhenti di situ, letupan Daylight Fireworks kembali menghiasi langit Minggu sore saat sesi podium juara. Kejutan visual tersebut mengiringi selebrasi para pembalap Aprilia yang sukses menyapu bersih podium utama pada seri kali ini.

Kemeriahan berlanjut di area Festival saat malam penutupan. Kombinasi Special Effects dan Pyromusical Show dengan presisi tinggi menari-nari mengiringi lantunan suara Agnez Mo, memberikan penutup yang sempurna bagi agenda internasional ini.

Menariknya, keindahan sajian visual di langit Mandalika tidak lepas dari peran racikan tangan dingin Adelio Delta. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia tercatat sebagai pyrotechnician termuda di Indonesia dengan rekam jejak yang telah teruji di ajang PON XXI Aceh-Sumut, Peparnas, HUT Kemerdekaan RI, HUT TNI, Hari Bhayangkara, hingga perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69 di Kuala Lumpur pada Agustus lalu.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Marco Bezzecchi Akhiri Puasa Kemenangan 133 Hari di MotoGP Mandalika 2026 - Image
Sports

Marco Bezzecchi Akhiri Puasa Kemenangan 133 Hari di MotoGP Mandalika 2026

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Mengintip Ekonomi Italia, Negaranya Juara MotoGP Mandalika 2026 Marco Bezzecchi  - Image
Ekonomi

Mengintip Ekonomi Italia, Negaranya Juara MotoGP Mandalika 2026 Marco Bezzecchi 

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.37 WIB

Erick Thohir Jadi Sorotan Media Asing, Dipuji Serahkan Trofi MotoGP Mandalika 2026 - Image
Sports

Erick Thohir Jadi Sorotan Media Asing, Dipuji Serahkan Trofi MotoGP Mandalika 2026

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.26 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore