Catat Rekor 157 Ribu Penonton, Ini Rahasia Kemegahan Penutupan MotoGP Mandalika 2026

JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi berakhir dengan catatan rekor baru.

Sepanjang 9-11 Oktober 2026, ajang balap motor internasional ini sukses menyedot lebih dari 157 ribu penonton, menjadikannya angka kehadiran tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan MotoGP di Indonesia.

Di balik kesuksesan dan kemegahan panggung balapan kelas dunia tersebut, terdapat sajian lanskap visual memukau yang menyihir para pembaca dan penonton di lokasi.

Keindahan atraksi visual ini dikerjakan oleh PT Mulia Fireworks Indonesia (Mulia Fireworks SFX) yang dipercaya langsung oleh InJourney serta berkolaborasi dengan Syah Creative.

Atmosfer dramatis mewarnai jalannya main race. Sesaat setelah penyanyi Agnez Mo selesai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, letupan Daylight Fireworks berwarna merah meletus membumbung tinggi membelah langit Sirkuit Mandalika.

Momen ini langsung membakar semangat nasionalisme puluhan ribu pasang mata yang memadati tribun.

Tak berhenti di situ, letupan Daylight Fireworks kembali menghiasi langit Minggu sore saat sesi podium juara. Kejutan visual tersebut mengiringi selebrasi para pembalap Aprilia yang sukses menyapu bersih podium utama pada seri kali ini.

Kemeriahan berlanjut di area Festival saat malam penutupan. Kombinasi Special Effects dan Pyromusical Show dengan presisi tinggi menari-nari mengiringi lantunan suara Agnez Mo, memberikan penutup yang sempurna bagi agenda internasional ini.