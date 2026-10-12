Prediksi Skor Coventry vs Newcastle: The Magpies Waspadai Kebangkitan Tuan Rumah

JawaPos.com - Newcastle United berpeluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Coventry City pada pekan keenam Premier League 2026/2027. Namun, kemenangan perdana Coventry di liga musim ini membuat The Magpies perlu mewaspadai perlawanan tuan rumah.

Pertandingan Coventry vs Newcastle dijadwalkan berlangsung di Coventry Building Society Arena, Selasa (13/10/2026) pukul 02.00 WIB. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional.

Coventry mengakhiri periode sulit setelah menundukkan Nottingham Forest dengan skor 1-0 pada 19 September lalu. Kemenangan tersebut menjadi titik balik bagi tim asuhan Frank Lampard setelah menelan empat kekalahan beruntun pada awal musim.

Hasil positif itu juga memberi Coventry tambahan kepercayaan diri menjelang kedatangan Newcastle. Meski demikian, mereka masih perlu membuktikan konsistensi agar kemenangan atas Nottingham Forest bukan sekadar hasil sesaat.

Menghadapi Newcastle, Lampard membutuhkan organisasi permainan yang solid. Coventry harus mampu menjaga kedisiplinan pertahanan sekaligus memanfaatkan peluang ketika mendapatkan ruang untuk melancarkan serangan balik.

Newcastle juga datang dengan bekal positif setelah mengalahkan Hull City 2-1. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Matthias Jaissle untuk kembali memburu tiga poin di laga tandang.

Meski memiliki sejumlah pemain berkualitas, Newcastle belum sepenuhnya terbebas dari persoalan konsistensi. Mereka perlu menjaga keseimbangan antara agresivitas menyerang dan disiplin bertahan agar tidak memberikan kesempatan kepada Coventry untuk mengembangkan permainan.

Ketajaman lini depan akan menjadi salah satu faktor penting bagi The Magpies. Newcastle memiliki sejumlah pemain yang dapat menciptakan peluang melalui kombinasi serangan terbuka maupun pergerakan dari sisi sayap.

Di sisi lain, koordinasi pertahanan juga harus menjadi perhatian. Coventry berpotensi memanfaatkan ruang yang ditinggalkan pemain Newcastle ketika tim tamu terlalu agresif membangun serangan.