Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

JawaPos.com - Atalanta BC berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan Venezia untuk kembali ke jalur kemenangan pada pekan keenam Serie A 2026/2027. Namun, tuan rumah tetap harus membenahi performa setelah tiga kekalahan beruntun jika tidak ingin kembali kehilangan poin.

Pertandingan Atalanta vs Venezia dijadwalkan berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, Senin (12/10/2026) pukul 23.30 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif, tetapi Venezia menghadapi tekanan lebih besar setelah gagal meraih poin dalam lima pertandingan awal musim.

Atalanta saat ini mengoleksi enam poin dan menempati posisi yang membuat mereka perlu segera bangkit. Kekalahan dari AS Roma, Cagliari, dan Juventus menjadi catatan buruk yang harus segera diperbaiki oleh tim berjuluk La Dea tersebut.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Atalanta. Mereka berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak awal, terutama dengan memanfaatkan masalah pertahanan yang sejauh ini menghambat Venezia.

Venezia sudah kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan pertama. Catatan tersebut menunjukkan rapuhnya lini belakang I Leoni alati, yang harus bekerja lebih baik dalam menjaga koordinasi dan mengantisipasi tekanan lawan.

Di bawah asuhan Giovanni Stroppa, Venezia perlu menemukan solusi agar tidak terus kehilangan poin. Jeda internasional menjadi kesempatan untuk mengevaluasi permainan, memulihkan kebugaran pemain, dan meningkatkan kepercayaan diri tim.

Meski demikian, memperbaiki pertahanan saja tidak cukup. Venezia juga perlu memanfaatkan peluang ketika mendapatkan kesempatan menyerang. Jika terlalu banyak memberikan ruang kepada tuan rumah, mereka berisiko kembali kesulitan menghindari kekalahan.

Atalanta memiliki sejumlah pemain yang diperkirakan dapat menjadi pembeda. Gianluca Scamacca berpotensi menjadi tumpuan di lini depan, dengan dukungan Charles De Ketelaere dan Eljif Elmas untuk membangun serangan serta menciptakan peluang.

Di lini tengah, Franck Kessie dan Ederson diperkirakan berperan dalam menjaga keseimbangan permainan. Keduanya diharapkan membantu Atalanta menguasai area tengah sekaligus menghambat aliran serangan Venezia.