Marc Marquez Ungkap Sempat Pusing Setelah Memenangi MotoGP Sprint Indonesia 2026

JawaPos.com – Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengungkapkan bahwa dirinya mengalami pusing setelah memenangi balapan sprint MotoGP Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (11/10), Juara dunia bertahan tersebut mengaku belum pernah mengalami kondisi serupa setelah balapan, meskipun berhasil meraih kemenangan sprint kedelapannya musim ini melalui persaingan yang berlangsung ketat.

Marquez menyebut balapan tersebut sangat menguras tenaga, terutama ketika para pembalap melaju dengan catatan waktu putaran di kisaran 1 menit 29 detik.

Marquez menjelaskan bahwa intensitas balapan dan upaya mempertahankan kecepatan membuatnya merasakan dampak fisik setelah menyelesaikan perlombaan hingga naik podium.

Marquez kemudian berusaha memulihkan kondisi tubuh dengan mengubah rutinitas, menggunakan air dingin, serta beristirahat di ruangannya sebelum akhirnya merasa kembali normal.

Menurut pembalap asal Spanyol tersebut, menjaga kondisi fisik dan memperhatikan detail pemulihan merupakan bagian penting bagi seorang atlet untuk mempertahankan performa terbaiknya sepanjang akhir pekan balapan.

Kemenangan tersebut membawa Marquez mengambil alih puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan keunggulan empat poin atas Jorge Martin menjelang balapan utama.

Sebelum sprint dimulai, Marquez justru memperkirakan dirinya akan kehilangan poin dari Martin karena Mandalika merupakan salah satu sirkuit yang menantang baginya, sehingga hasil tersebut berada di luar perkiraan awal.