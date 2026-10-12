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Risma Azzah Fatin
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.56 WIB

Raul Fernandez Kritik Keras Marco Bezzecchi Usai Insiden Crash Akhiri MotoGP Sprint Mandalika

Raul Fernandez (Crash) - Image

Raul Fernandez (Crash)

JawaPos.com – Pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, melontarkan kritik keras terhadap rekan setimnya dari tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, setelah keduanya bertabrakan pada awal balapan sprint Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (11/10), Fernandez, yang meraih pole position pertamanya pada Sabtu pagi, harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Bezzecchi di Tikungan 1.

Fernandez menilai tindakan Bezzecchi tidak profesional karena dianggap terlalu memaksakan diri saat memasuki tikungan tanpa mempertimbangkan keberadaan rekan setimnya.

Insiden tersebut bermula ketika Bezzecchi harus mengerem mendadak setelah Fabio Di Giannantonio mendorong Marc Marquez melebar di sisi dalam lintasan, sehingga Fernandez tidak sempat menghindari tabrakan.

Seusai crash, Fernandez mengungkapkan kemarahannya kepada media Spanyol, DAZN, dan menilai Bezzecchi terlalu berfokus merebut posisi hingga mengabaikan kepentingan tim serta keberadaan pembalap lain.

Fernandez juga mengungkapkan mengalami retakan kecil pada jari tangannya yang disertai pembengkakan, sehingga partisipasinya dalam balapan utama pada Minggu masih bergantung pada kondisi fisik setelah menjalani pemanasan.

Fernandez menyayangkan insiden tersebut karena menurutnya para pembalap Aprilia telah sepakat untuk tidak saling mengganggu selama sprint, mengingat keduanya memiliki kecepatan yang kompetitif.

Fernandez menilai manuver Bezzecchi justru membuka peluang bagi pembalap Ducati untuk mengambil posisi, sekaligus menggagalkan kesempatan tim meraih hasil maksimal setelah Fernandez memulai balapan dari posisi terdepan.

Sebelumnya, bos Trackhouse, Davide Brivio, menyalahkan Marc Marquez dan Jorge Martin atas rangkaian insiden di Tikungan 1, tetapi steward FIM MotoGP memutuskan bahwa kejadian tersebut merupakan insiden balap biasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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