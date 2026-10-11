IBL Umumkan Hasil Drawing IBL All Indonesian 2026

JawaPos.com - Indonesian Basketball League (IBL) mengumumkan hasil pengundian (drawing) grup untuk penyelenggaraan All Indonesian 2026.

Dilansir dari Antara, dua finalis edisi sebelumnya, Satria Muda Pertamina Bandung dan Dewa United Banten menempati grup berbeda.

"Hasil drawing sudah diketahui bersama semua klub," kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah di Jakarta.

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Dia menjelaskan, turnamen khusus pemain Indonesia yang bermain di IBL tersebut, dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November di GOR Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, proses drawing disiarkan secara daring melalui kanal YouTube IBL TV dengan menetapkan komposisi 10 tim peserta, setelah Tangerang Hawks Basketball memutuskan tidak melanjutkan partisipasi di liga bola basket profesional tersebut.

Laman IBL, menyatakan pengundian dilakukan Rizky Effendi dan Dimas Mahendra.

Pacific Caesar Surabaya dan Rajawali Medan menjadi dua tim pertama yang masuk Grup A, sedangkan Satya Wacana Salatiga mengawali komposisi di Grup B.

RANS Simba Bogor kemudian melengkapi Grup A, sementara Hangtuah Jakarta dan Kesatria Bengawan Solo masuk Grup B.