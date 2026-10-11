Victoria Run 2026 Diikuti 8.000 Pelari, Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat

JawaPos.com - Victoria Run 2026 diikuti 8.000 peserta di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (11/10).

Ajang lari tahunan yang memasuki edisi keempat itu menjadi bagian dari perayaan 32 tahun perjalanan Bank Victoria.

Mengusung tema Run to Your Victory, Victoria Run 2026 mempertandingkan tiga kategori, yakni 5 kilometer (5K), 10 kilometer (10K), dan half marathon.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga melibatkan komunitas lari dan masyarakat dalam aktivitas olahraga.

Direktur Utama Bank Victoria Achmad Friscantono mengatakan, jumlah peserta yang terus bertambah menunjukkan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap Victoria Run.

Sejak pertama kali digelar pada 2023 dengan sekitar 4.000 peserta, jumlah pelari meningkat menjadi 6.000 orang pada 2024.

Angka tersebut kembali bertambah menjadi 8.000 peserta pada 2025 dan dipertahankan pada penyelenggaraan tahun ini.

”Victoria Run bukan sekadar event olahraga, tetapi menjadi salah satu cara Bank Victoria membangun kedekatan dengan masyarakat melalui aktivitas yang positif, sehat, dan menyenangkan,” ujar Achmad Friscantono yang akrab disapa Anton.