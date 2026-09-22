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Banu Adikara
Selasa, 22 September 2026 | 19.51 WIB

Tak Cuma Kejar Garis Finis, Ajang Lari Mulai Jadi Ruang Kepedulian Sosial dan Literasi Keuangan

Ilustrasi: Tren olahraga lari sedang digandrungi masyarakat. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Tren olahraga lari sedang digandrungi masyarakat. (Istimewa)

JawaPos.com – Aktivitas olahraga di Indonesia mulai berkembang melampaui urusan kebugaran dan pencapaian pribadi.

Sejumlah ajang olahraga, khususnya lari, turut menjadi ruang untuk membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap kelompok rentan.

Salah satunya terlihat melalui program Lari Lebih Berarti dalam rangkaian Pocari Sweat Run Indonesia 2026.

Event yang digagas Jenius by SMBC Indonesia bersama Make-A-Wish Indonesia tersebut mengajak pelari menghubungkan pencapaian di lintasan dengan dukungan bagi anak-anak dengan penyakit kritis.

Retail Banking Digital Platform & Innovation Head SMBC Indonesia Febri Rusli dalam keterangan tertulisnya mengatakan olahraga dapat menjadi sarana untuk memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.

“Kami mengajak para pelari memberi makna lebih untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar,” ujar Febri.

Menurut data Make-A-Wish Indonesia, pemenuhan harapan bagi anak-anak dengan penyakit kritis disebut dapat meningkatkan semangat hidup mereka hingga 92%.

Founder & Chief Marketing Communication Make-A-Wish Indonesia Miranti Hadisusilo mengatakan pemenuhan harapan tersebut dapat menghadirkan kekuatan dan momen berarti bagi anak-anak maupun keluarga yang mendampingi proses pengobatan.

Gerakan tersebut sebelumnya berlangsung dalam Pocari Sweat Run Lombok 2026 pada Juli lalu dan melibatkan 9.200 pelari yang mencapai garis finis. Program kemudian dilanjutkan dalam Pocari Sweat Run Bandung 2026 pada 17–19 September di Kiara Artha Park.

Editor: Banu Adikara
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