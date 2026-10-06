Tren Lari dan Komunitas Makin Berkembang, 9.500 Pelari Ikuti RunXperience Jakarta

JawaPos.com - Lari semakin berkembang sebagai aktivitas olahraga sekaligus ruang pertemuan komunitas.

Tren tersebut terlihat dari penyelenggaraan Crystalin RunXperience 2026 yang melibatkan 9.500 pelari di Jakarta, Minggu (4/10/2026). Ajang yang berlangsung di Lippo Mall Nusantara itu menghadirkan empat kategori, yakni 2,5K, 5K, 10K, dan half marathon 21K. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar di Surabaya pada 19 Juli dengan kategori 2,5K, 5K, dan 10K.

Selain kompetisi, penyelenggara mulai mendorong pembentukan komunitas lari sebagai wadah bagi pelari pemula maupun berpengalaman. Rencana tersebut diharapkan memperluas aktivitas lari di luar agenda perlombaan.

Director & COO OT Group Donny mengatakan perkembangan komunitas menjadi bagian dari upaya menjaga keterlibatan pelari secara berkelanjutan.

“Setiap pelari memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang baru berani mengambil langkah pertama, ada pula yang menjadikan lari sebagai bagian dari keseharian. Melalui Crystalin RunXperience, kami ingin menghadirkan satu ruang di mana semua pelari dapat menikmati perjalanan tersebut bersama,” ujarnya.

Semangat kebersamaan tersebut juga dirasakan aktris sekaligus pegiat olahraga Fanny Ghassani yang ikut ambil bagian dalam ajang tersebut. Ia menilai antusiasme peserta menjadi bagian menarik dari pengalaman mengikuti kegiatan lari bersama.

“Ada energi yang berbeda ketika melihat begitu banyak orang datang dengan semangat yang sama untuk berlari dan menikmati rangkaian acaranya,” ujar Fanny.