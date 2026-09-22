Bukan Sekadar Olahraga, Tren Lari Kini Jadi Cara Baru Bersosialisasi

Ilustrasi tren olahraga lari jadi cara baru masyarakat bersosialisasi. (Istimewa)
JawaPos.com - Tren lari kini tidak hanya soal menjaga kebugaran atau mengejar catatan waktu.
Aktivitas ini juga menjadi cara untuk bertemu komunitas, memperluas pertemanan, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih aktif sebagai bagian dari gaya hidup wellness.
Perubahan tersebut terlihat dari berkembangnya kegiatan lari bersama yang menggabungkan olahraga dengan aktivitas sosial.
Peserta tidak sekadar datang, berlari, lalu pulang, tetapi melanjutkan waktu bersama dengan berbincang dan menikmati suasana setelah berolahraga.
Fenomena ini membuat lari memiliki dimensi yang lebih luas.
Olahraga menjadi pintu masuk untuk membangun koneksi sosial sekaligus menjalani rutinitas yang lebih seimbang.
Bagi komunitas lari, kegiatan bersama dapat menjadi ruang untuk bertemu orang dengan ketertarikan yang sama.
Suasana cenderung lebih santai dibandingkan kompetisi olahraga karena tujuan utamanya bukan selalu mencatat waktu tercepat.
Konsep fun run menjadi salah satu bentuk yang cukup menggambarkan perubahan tersebut.
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