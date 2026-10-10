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Antara
Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.14 WIB

Aldila Sutjiadi Kandas di China Open 2026

Aldila Sutjiadi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/am.) - Image

Aldila Sutjiadi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/am.)

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi bersama pasangannya Erin Routliffe (Selandia Baru), kandas pada semifinal ganda putri China Open 2026 setelah kalah dari unggulan pertama Katerina Siniakova/Zhang Shuai dengan skor 4-6, 2-6 di Beijing, Sabtu.

Dikutip dari WTA, pada pertandingan turnamen WTA 1000 tersebut, Aldila/Erin harus mengakui keunggulan Siniakova/Zhang setelah berjuang selama satu jam 14 menit.

Pada set pertama, Aldila/Erin sempat menjaga persaingan dengan menyamakan kedudukan 2-2. Namun, Siniakova/Zhang mampu mengambil alih momentum dengan merebut dua gim berikutnya untuk unggul 4-2.

Aldila/Erin berusaha mengejar ketertinggalan dan memperkecil selisih menjadi 3-4. Namun, pasangan unggulan pertama itu tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga menutup set pembuka dengan skor 6-4.

Memasuki set kedua, Aldila/Erin sempat memimpin 1-0. Namun, Siniakova/Zhang segera bangkit dan merebut tiga gim berturut-turut untuk berbalik unggul 3-1.

Aldila/Erin sempat menambah satu gim untuk mengubah kedudukan menjadi 2-3. Setelah itu, Siniakova/Zhang kembali mendominasi permainan dengan memenangi tiga gim beruntun untuk memastikan kemenangan 6-2 sekaligus mengamankan tiket ke final.

Statistik pertandingan memperlihatkan Aldila/Erin kesulitan mengimbangi efektivitas permainan lawan. Pasangan Indonesia/Selandia Baru itu hanya memenangi 45 persen total poin, sementara Siniakova/Zhang menguasai 55 persen poin.

Dari sektor servis, Aldila/Erin mencatatkan persentase servis pertama sebesar 62 persen atau 32 dari 52 percobaan. Mereka memenangi 66 persen poin dari servis pertama tersebut, sementara Siniakova/Zhang membukukan 81 persen keberhasilan poin dari servis pertama.

Aldila/Erin juga mencatatkan delapan kesalahan sendiri, dua kali lebih banyak dibandingkan lawan yang hanya melakukan empat kesalahan. Kedua pasangan masing-masing menghasilkan dua dan satu ace, dengan keunggulan dua ace bagi pasangan Indonesia/Selandia Baru tersebut.

Editor: Banu Adikara
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