Jannik Sinner Mundur dari China Open 2026 dan Fokus Pada Pemulihan Cedera

JawaPos.com – Juara bertahan China Open, Jannik Sinner, mengumumkan pengunduran dirinya dari turnamen di Beijing yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (28/9), Petenis nomor satu dunia asal Italia tersebut masih mengalami masalah pada lutut kanannya sehingga belum siap kembali bertanding setelah absen sejak final Wimbledon pada 12 Juli.

Keputusan itu membuat Sinner harus menunda kembali ke lapangan sekaligus mengakhiri harapannya untuk mempertahankan gelar yang diraihnya pada tahun lalu.

Sinner menyampaikan bahwa kondisi lututnya belum pulih sesuai harapan dan dirinya belum siap untuk kembali berkompetisi.

Petenis Italia itu telah absen selama lebih dari dua bulan akibat peradangan pada tendon lutut kanan yang membuatnya melewatkan sejumlah turnamen di Amerika Serikat, termasuk US Open.

Meski demikian, Sinner mulai meningkatkan intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir dengan menjalani sesi latihan di Monte Carlo serta berlatih bersama Flavio Cobolli.

Pengunduran diri dari China Open membuat jadwal kembalinya Sinner ke kompetisi kembali belum dapat dipastikan.