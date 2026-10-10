Iga Swiatek Kalahkan Iva Jovic dan Perkuat Rekor Kemenangan di Turnamen WTA 1000

Iga Swiatek (Instagram @iga.swiatek)
JawaPos.com – Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open 2026 setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat, Iva Jovic, dengan skor 6-1, 6-3 di Beijing.
Dilansir dari laman resmi WTA Tennis pada Jum'at (9/10), Kemenangan dalam pertemuan pertama mereka tersebut memperkuat catatan Swiatek di turnamen WTA 1000, sekaligus menambah pencapaiannya sepanjang musim ini.
Petenis Polandia itu tampil dominan sejak set pertama dan mampu mempertahankan kendali pertandingan selama satu jam 36 menit.
Swiatek kini telah mencapai perempat final turnamen WTA 1000 sebanyak 31 kali sepanjang kariernya dan mencatatkan 148 kemenangan di babak utama ajang tersebut.
Catatan tersebut menyamai jumlah kemenangan Serena Williams di babak utama WTA 1000, sementara hanya Aryna Sabalenka yang memiliki lebih banyak kemenangan di antara petenis aktif, yakni 156.
Pada musim 2026, Swiatek juga telah membukukan sembilan kemenangan atas pemain peringkat 20 besar dunia dengan delapan kekalahan.
Swiatek mengatakan dirinya mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan bermain lebih agresif saat menghadapi Jovic, yang sebelumnya meraih enam kemenangan beruntun.
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