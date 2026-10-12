Qinwen Zheng Ukir Sejarah sebagai Juara Tuan Rumah Pertama China Open 2026

JawaPos.com – Qinwen Zheng mencatat sejarah dengan menjadi petenis tuan rumah pertama yang menjuarai China Open sejak turnamen tersebut pertama kali digelar pada 2004, setelah mengalahkan petenis muda Rusia, Mirra Andreeva, dengan skor 7-5, 6-4.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (12/10), Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Zheng selama hampir dua tahun untuk meraih gelar, setelah sebelumnya menghadapi masalah kebugaran dan penurunan performa akibat menjalani operasi siku pada 2025.

Petenis berusia 24 tahun yang kini menempati peringkat ke-54 dunia itu tak kuasa menahan haru ketika merayakan keberhasilannya di lapangan, terlebih karena gelar tersebut diraih di hadapan pendukung tuan rumah di Beijing.

Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama ketika Andreeva, yang menempati peringkat kelima dunia, tampil konsisten dan memberikan tekanan melalui permainan dari garis belakang.

Zheng berhasil bangkit dengan menyelamatkan tiga peluang set point saat tertinggal, menyamakan kedudukan menjadi 5-5, lalu merebut set pembuka setelah melepaskan pukulan ace.

Pada set kedua, kedua pemain sempat mempertahankan servis masing-masing sebelum Zheng mematahkan servis Andreeva pada gim kesembilan melalui pukulan akurat di dekat garis lapangan, kemudian memastikan kemenangan lewat ace pada kesempatan match point pertamanya.

Gelar China Open menjadi trofi pertama Zheng sejak Oktober 2024 ketika ia menjuarai turnamen di Tokyo, sekaligus gelar pertamanya pada level WTA 1000.

Dalam upacara penyerahan trofi, Zheng mengungkapkan kebahagiaannya karena mampu meraih kemenangan di Beijing di hadapan pendukung sendiri setelah melewati periode sulit dalam kariernya.