Alex Rins Minta Maaf! Acungkan Jari Tengah di MotoGP Mandalika, Ini Kronologinya

Alex Rins mengakui tindakannya saat emosi meningkat pada akhir sesi Practice MotoGP Mandalika 2026. Insiden itu terjadi ketika ia berusaha kembali ke paddock dengan waktu latihan tersisa sekitar dua menit. (Instagram @alexrins)
JawaPos.com - Alex Rins akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada marshal setelah aksinya mengacungkan jari tengah dalam sesi Practice MotoGP Mandalika 2026 menjadi sorotan di media sosial.
Pebalap Monster Energy Yamaha MotoGP tersebut terlibat ketegangan dengan sejumlah marshal pada Jumat (9/10/2026). Saat itu, Rins berusaha kembali ke paddock dengan waktu tersisa sekitar dua menit, ketika peluangnya untuk lolos langsung ke Q2 masih terbuka.
Permintaan maaf itu disampaikan melalui akun media sosial pribadinya. Rins mengakui insiden tersebut sebagai momen penuh ketegangan di tengah sesi latihan.
"Momen menegangkan di tengah sesi latihan. Saya meminta maaf kepada marshal," tulis Rins dalam unggahannya.
Insiden bermula ketika Rins mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi Practice. Karena waktu tersisa sangat terbatas, ia berusaha mencari cara untuk segera kembali ke paddock dan melanjutkan persiapan.
Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Rins terlihat hendak menggunakan sepeda motor yang berada di luar lintasan dan sedang diduduki seorang marshal.
Dua marshal kemudian mendekat dan terjadi pembicaraan mengenai cara mengantarkan Rins kembali. Situasi itu membuat pebalap asal Spanyol tersebut tidak bisa langsung melanjutkan perjalanan sesuai keinginannya.
Rins terlihat turun dari sepeda motor dan mengacungkan jari tengah sebelum akhirnya mendapat tumpangan dari seorang fotografer untuk melanjutkan perjalanan menuju paddock.
Aksi tersebut langsung memicu perbincangan di media sosial. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada gestur Rins, tetapi juga pada situasi yang membuatnya terlibat ketegangan dengan petugas lintasan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022