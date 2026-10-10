Alex Rins Minta Maaf! Acungkan Jari Tengah di MotoGP Mandalika, Ini Kronologinya

JawaPos.com - Alex Rins akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada marshal setelah aksinya mengacungkan jari tengah dalam sesi Practice MotoGP Mandalika 2026 menjadi sorotan di media sosial.

Pebalap Monster Energy Yamaha MotoGP tersebut terlibat ketegangan dengan sejumlah marshal pada Jumat (9/10/2026). Saat itu, Rins berusaha kembali ke paddock dengan waktu tersisa sekitar dua menit, ketika peluangnya untuk lolos langsung ke Q2 masih terbuka.

Permintaan maaf itu disampaikan melalui akun media sosial pribadinya. Rins mengakui insiden tersebut sebagai momen penuh ketegangan di tengah sesi latihan.

"Momen menegangkan di tengah sesi latihan. Saya meminta maaf kepada marshal," tulis Rins dalam unggahannya.

Kronologi Alex Rins Bersitegang dengan Marshal Insiden bermula ketika Rins mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi Practice. Karena waktu tersisa sangat terbatas, ia berusaha mencari cara untuk segera kembali ke paddock dan melanjutkan persiapan.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Rins terlihat hendak menggunakan sepeda motor yang berada di luar lintasan dan sedang diduduki seorang marshal.

Dua marshal kemudian mendekat dan terjadi pembicaraan mengenai cara mengantarkan Rins kembali. Situasi itu membuat pebalap asal Spanyol tersebut tidak bisa langsung melanjutkan perjalanan sesuai keinginannya.

Rins terlihat turun dari sepeda motor dan mengacungkan jari tengah sebelum akhirnya mendapat tumpangan dari seorang fotografer untuk melanjutkan perjalanan menuju paddock.