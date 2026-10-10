Marc Marquez Juara Sprint Mandalika, Rebut Puncak Klasemen MotoGP 2026

Marc Marquez tampil impresif di sprint race MotoGP Indonesia 2026. Kemenangan di Mandalika mengantarkan pembalap Ducati Lenovo itu ke puncak klasemen sementara. (Dok. Crash)
JawaPos.com - Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Sabtu (10/10/2026). Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi pembalap Ducati Lenovo itu karena sekaligus membawanya merebut puncak klasemen sementara MotoGP musim ini.
Memulai balapan dari posisi keempat, Marquez langsung tampil agresif selepas start. Pembalap berjuluk Baby Alien itu merangsek ke posisi depan dan membayangi Jorge Martin dari Aprilia Racing yang sempat memimpin jalannya sprint race.
Martin mampu mempertahankan posisi terdepan sebelum kesalahan pada fase akhir balapan membuka peluang bagi Marquez untuk mengambil alih pimpinan. Marquez memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamankan kemenangan.
Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia finis di posisi kedua, sedangkan Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team menempati posisi ketiga. Martin harus kehilangan kesempatan naik podium setelah melakukan kesalahan pada lap-lap terakhir.
Kemenangan ini menjadi pencapaian terbaik Marquez dalam sprint race di Sirkuit Mandalika. Sebelumnya, ia meraih podium ketiga pada sprint race 2024 dan finis di posisi ketujuh pada edisi 2025.
Mandalika juga menjadi sirkuit yang menyimpan tantangan tersendiri bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Sebelum balapan akhir pekan ini, Marquez belum pernah menyelesaikan balapan utama MotoGP Indonesia sejak sirkuit tersebut masuk kalender kejuaraan pada 2022.
Karena itu, kemenangan sprint race kali ini menjadi modal penting bagi Marquez menjelang balapan utama. Ia berpeluang melanjutkan momentum positif sekaligus mencoba mematahkan catatan buruknya di Grand Prix Indonesia.
Namun, tantangan pada balapan utama tetap berbeda. Marquez harus menjaga konsistensi sepanjang balapan dan mengantisipasi persaingan ketat dari para rivalnya.
Kemenangan di Mandalika juga memberikan dampak besar terhadap persaingan gelar juara dunia. Marquez memperoleh tambahan 12 poin dari sprint race, sehingga berhasil menyalip Jorge Martin dalam klasemen sementara.
Berdasarkan data yang disebutkan dalam naskah, Marquez kini mengoleksi 343 poin dan menempati posisi pertama. Martin berada di peringkat kedua dengan 339 poin.
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