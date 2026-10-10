Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.55 WIB

Kutukan Mandalika Runtuh, Marc Marquez Rebut Kemenangan Sprint Race 2026

Marc Marquez menang dalam sesi Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok, NTB, Sabtu (10/10. (@marcmarquez93/Instagram) - Image

Marc Marquez menang dalam sesi Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok, NTB, Sabtu (10/10. (@marcmarquez93/Instagram)

JawaPos.com - Marc Marquez akhirnya berhasil meruntuhkan tren buruk yang membayangi selama empat musim terakhir di Sirkuit Mandalika.

Pembalap Ducati Lenovo tersebut keluar sebagai pemenang dalam sesi Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung penuh drama di Lombok, NTB, Sabtu (10/10).

Sebelumnya, Marquez selalu gagal menyelesaikan balapan utama di Mandalika dan sempat tercecer di posisi kelima pada sesi Practice.

Namun, situasi berbalik drastis saat balapan sepanjang 13 putaran tersebut dimulai.

Chaos Tikungan Pertama dan Kesalahan Jorge Martin

Persaingan sengit langsung tersaji sesaat setelah bendera start dikibarkan.

Marquez dan Jorge Martin bergerak agresif melintasi tikungan pertama secara berdekatan.

Dalam momen bersamaan, insiden terjadi di barisan belakang ketika Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan hingga terseret ke area gravel.

Jorge Martin sempat mendominasi jalannya balapan dan memimpin hingga menciptakan jarak dari Marquez.

Namun, petaka bagi Martin datang pada lima putaran terakhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Meriahkan MotoGP 2026 di Mandalika, Booth Pertamina Sediakan Games Berhadiah hingga Konser Gratis - Image
Sports

Meriahkan MotoGP 2026 di Mandalika, Booth Pertamina Sediakan Games Berhadiah hingga Konser Gratis

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.34 WIB

MotoGP: Aprilia Kuasai Tiga Posisi Teratas di Mandalika, Mario Suryo Aji Terpuruk di Posisi ke-23 - Image
Sports

MotoGP: Aprilia Kuasai Tiga Posisi Teratas di Mandalika, Mario Suryo Aji Terpuruk di Posisi ke-23

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.53 WIB

Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Pole Position, Marc Marquez Keempat - Image
Sports

Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Pole Position, Marc Marquez Keempat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore