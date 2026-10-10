Kutukan Mandalika Runtuh, Marc Marquez Rebut Kemenangan Sprint Race 2026

Marc Marquez menang dalam sesi Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok, NTB, Sabtu (10/10. (@marcmarquez93/Instagram)
JawaPos.com - Marc Marquez akhirnya berhasil meruntuhkan tren buruk yang membayangi selama empat musim terakhir di Sirkuit Mandalika.
Pembalap Ducati Lenovo tersebut keluar sebagai pemenang dalam sesi Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung penuh drama di Lombok, NTB, Sabtu (10/10).
Sebelumnya, Marquez selalu gagal menyelesaikan balapan utama di Mandalika dan sempat tercecer di posisi kelima pada sesi Practice.
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Namun, situasi berbalik drastis saat balapan sepanjang 13 putaran tersebut dimulai.
Persaingan sengit langsung tersaji sesaat setelah bendera start dikibarkan.
Marquez dan Jorge Martin bergerak agresif melintasi tikungan pertama secara berdekatan.
Dalam momen bersamaan, insiden terjadi di barisan belakang ketika Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan hingga terseret ke area gravel.
Jorge Martin sempat mendominasi jalannya balapan dan memimpin hingga menciptakan jarak dari Marquez.
Namun, petaka bagi Martin datang pada lima putaran terakhir.
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