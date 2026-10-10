Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.53 WIB

MotoGP: Aprilia Kuasai Tiga Posisi Teratas di Mandalika, Mario Suryo Aji Terpuruk di Posisi ke-23

Aprilia mendominasi sesi practice MotoGP Indonesia di Mandalika. Raul Fernandez mencatat waktu tercepat, sedangkan Mario Suryo Aji finis ke-23 di Moto2. (Dok. Aprilia Racing) - Image

Aprilia mendominasi sesi practice MotoGP Indonesia di Mandalika. Raul Fernandez mencatat waktu tercepat, sedangkan Mario Suryo Aji finis ke-23 di Moto2. (Dok. Aprilia Racing)

JawaPos.com – Prediksi bahwa Aprilia bakal unggul di Sirkuit Mandalika terbukti tepat. Setidaknya, hal itu terlihat saat sesi practice Grand Prix Indonesia, Jumat (9/10). Tiga posisi teratas seluruhnya dikuasai oleh pembalap Aprilia.

Pembalap tim satelit Trackhouse, Raul Fernandez mencatat waktu tercepat 1 menit 28,725 detik, yang sekaligus jadi rekor lap baru. Lalu, dua rider tim utama Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan selisih 0,219 detik serta 0,481 detik.

Sehari sebelum sesi practice, Fernandez sempat mengungkapkan tekadnya untuk meraih kemenangan di Mandalika. Dia belum mendapat instruksi alias team orders untuk sengaja mengalah kepada duo pembalap tim utama Bezzecchi dan Martin.

”Kalau kami bisa menang, kami harus menang. Saya tidak memikirkan (team orders) sekarang. Kalau di dua balapan terakhir kami perlu memikirkan gelar juara, kita lihat nanti di dua balapan terakhir itu,” kata Fernandez dikutip dari Crash.

”Saat ini, yang penting kami membalap untuk Trackhouse, dan kami harus meraih hasil maksimal untuk mereka,” tegasnya.

KTM di Depan Ducati

Sementara itu, pembalap tercepat di luar Aprilia tidak ditempati oleh pembalap Ducati. Justru, rider KTM, Pedro Acosta menjadi pembalap non-Aprilia tercepat.

Dia menempati posisi keempat dengan selisih 0,669 detik dari Fernandez.

Sedangkan, Marc Marquez harus puas berada di urutan kelima, terpaut hingga 0,701 detik dari Fernandez.

”Jelas bahwa di atas kertas, lintasan ini tampak lebih cocok bagi Aprilia maupun para pembalapnya. Saya akan berusaha untuk tetap menempel ketat mereka,” ucap Marc.

Di sisi lain, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri sesi practice Moto3 di posisi ke-12 dengan catatan 1 menit 38,040 detik. Dengan berada di posisi 14 besar, dia dipastikan lolos langsung ke Q2, Sabtu (10/10) hari ini.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran, Lombok Post
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Alaves vs Atletico Madrid: Los Colchoneros Bidik Kemenangan Demi Kejar Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Alaves vs Atletico Madrid: Los Colchoneros Bidik Kemenangan Demi Kejar Barcelona

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.31 WIB

Prediksi Skor Lille vs Le Havre: Les Dogues Borong Gol dan Bangkit di Villeneuve-d'Ascq - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lille vs Le Havre: Les Dogues Borong Gol dan Bangkit di Villeneuve-d'Ascq

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.08 WIB

Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC: Sama-Sama Belum Terkalahkan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Arema FC vs Bhayangkara FC: Sama-Sama Belum Terkalahkan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore