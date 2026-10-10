MotoGP: Aprilia Kuasai Tiga Posisi Teratas di Mandalika, Mario Suryo Aji Terpuruk di Posisi ke-23

Aprilia mendominasi sesi practice MotoGP Indonesia di Mandalika. Raul Fernandez mencatat waktu tercepat, sedangkan Mario Suryo Aji finis ke-23 di Moto2. (Dok. Aprilia Racing)
JawaPos.com – Prediksi bahwa Aprilia bakal unggul di Sirkuit Mandalika terbukti tepat. Setidaknya, hal itu terlihat saat sesi practice Grand Prix Indonesia, Jumat (9/10). Tiga posisi teratas seluruhnya dikuasai oleh pembalap Aprilia.
Pembalap tim satelit Trackhouse, Raul Fernandez mencatat waktu tercepat 1 menit 28,725 detik, yang sekaligus jadi rekor lap baru. Lalu, dua rider tim utama Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan selisih 0,219 detik serta 0,481 detik.
Sehari sebelum sesi practice, Fernandez sempat mengungkapkan tekadnya untuk meraih kemenangan di Mandalika. Dia belum mendapat instruksi alias team orders untuk sengaja mengalah kepada duo pembalap tim utama Bezzecchi dan Martin.
”Kalau kami bisa menang, kami harus menang. Saya tidak memikirkan (team orders) sekarang. Kalau di dua balapan terakhir kami perlu memikirkan gelar juara, kita lihat nanti di dua balapan terakhir itu,” kata Fernandez dikutip dari Crash.
”Saat ini, yang penting kami membalap untuk Trackhouse, dan kami harus meraih hasil maksimal untuk mereka,” tegasnya.
Sementara itu, pembalap tercepat di luar Aprilia tidak ditempati oleh pembalap Ducati. Justru, rider KTM, Pedro Acosta menjadi pembalap non-Aprilia tercepat.
Dia menempati posisi keempat dengan selisih 0,669 detik dari Fernandez.
Sedangkan, Marc Marquez harus puas berada di urutan kelima, terpaut hingga 0,701 detik dari Fernandez.
”Jelas bahwa di atas kertas, lintasan ini tampak lebih cocok bagi Aprilia maupun para pembalapnya. Saya akan berusaha untuk tetap menempel ketat mereka,” ucap Marc.
Di sisi lain, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri sesi practice Moto3 di posisi ke-12 dengan catatan 1 menit 38,040 detik. Dengan berada di posisi 14 besar, dia dipastikan lolos langsung ke Q2, Sabtu (10/10) hari ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022