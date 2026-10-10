MotoGP: Aprilia Kuasai Tiga Posisi Teratas di Mandalika, Mario Suryo Aji Terpuruk di Posisi ke-23

JawaPos.com – Prediksi bahwa Aprilia bakal unggul di Sirkuit Mandalika terbukti tepat. Setidaknya, hal itu terlihat saat sesi practice Grand Prix Indonesia, Jumat (9/10). Tiga posisi teratas seluruhnya dikuasai oleh pembalap Aprilia.

Pembalap tim satelit Trackhouse, Raul Fernandez mencatat waktu tercepat 1 menit 28,725 detik, yang sekaligus jadi rekor lap baru. Lalu, dua rider tim utama Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan selisih 0,219 detik serta 0,481 detik.

Sehari sebelum sesi practice, Fernandez sempat mengungkapkan tekadnya untuk meraih kemenangan di Mandalika. Dia belum mendapat instruksi alias team orders untuk sengaja mengalah kepada duo pembalap tim utama Bezzecchi dan Martin.

”Kalau kami bisa menang, kami harus menang. Saya tidak memikirkan (team orders) sekarang. Kalau di dua balapan terakhir kami perlu memikirkan gelar juara, kita lihat nanti di dua balapan terakhir itu,” kata Fernandez dikutip dari Crash.

”Saat ini, yang penting kami membalap untuk Trackhouse, dan kami harus meraih hasil maksimal untuk mereka,” tegasnya.

KTM di Depan Ducati Sementara itu, pembalap tercepat di luar Aprilia tidak ditempati oleh pembalap Ducati. Justru, rider KTM, Pedro Acosta menjadi pembalap non-Aprilia tercepat.

Dia menempati posisi keempat dengan selisih 0,669 detik dari Fernandez.

Sedangkan, Marc Marquez harus puas berada di urutan kelima, terpaut hingga 0,701 detik dari Fernandez.

”Jelas bahwa di atas kertas, lintasan ini tampak lebih cocok bagi Aprilia maupun para pembalapnya. Saya akan berusaha untuk tetap menempel ketat mereka,” ucap Marc.