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Andika Rachmansyah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia 2026: Raul Fernandez Pole Position, Marc Marquez Keempat

Raul Fernandez rebut pole position di MotoGP Indonesia 2026. (Instagram/@raulfernandez_25) - Image

Raul Fernandez rebut pole position di MotoGP Indonesia 2026. (Instagram/@raulfernandez_25)

JawaPos.com - Pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, berhasil merebut pole position MotoGP Indonesia 2026. Kepastian itu didapat setelah Fernandez menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di Sirkuit Mandalika, Lombok, Sabtu (10/10).

Fernandez menjadi yang terdepan dengan mencatatkan waktu 1 menit 28,852 detik. Pebalap asal Spanyol itu mengasapi Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), dan Fabio Di Giannantonio (VR46) yang harus puas finis posisi kedua dan ketiga.

Fermin Aldeguer (Gresini Racing) dan Ai Ogura (Trackhouse) menjadi dua pembalap teratas pada sesi Q1. Keduanya pun berhak melanjutkan perjuangannya ke Q2 untuk memperebutkan pole position.

Sesi Q2 sendiri berjalan cukup kompetitif. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez sempat memimpin bersama Fabio Di Giannantonio, tetapi kemudian dikudeta Marco Bezzecchi dan Fernandez.

Fernandez meraih pole position dengan susah payah. Pasalnya, rider berusia 25 tahun itu harus meredam kecepatan yang dimiliki Bezzecchi.

Sampai akhirnya, Fernandez berhasil melesat dengan waktu 1 menit 28,852 detik di waktu lima menit tersisa. Catatan tersebut sekaligus menggusur Bezzecchi yang harus merosot ke posisi kedua.

Di waktu tersisa, para rider terus tancap gas untuk menggusur sekaligus meruntuhkan waktu yang dimiliki Fernandez. Namun hingga sesi kualifikasi berakhir, tak ada pebalap yang berhasil melewati catatan waktu terbaik rider Trackhouse Aprilia tersebut.

Bezzecchi yang sempat memimpin, harus puas start dari posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Sementara, Marc Marquez (Ducati Lenovo) menutup sesi kualifikasi di posisi keempat, tepat di depan Jorge Martin (Aprilia Racing).

Bagi Marquez, ini menjadi hasil yang positif. Memulai balapan sprint dan utama dari urutan keempat membuatnya peluangnya untuk meraih podium di Sirkuit Mandalika terbuka.

Editor: Edi Yulianto
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