Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Meriahkan MotoGP 2026 di Mandalika, Booth Pertamina Sediakan Games Berhadiah hingga Konser Gratis

Pengunjung booth Pertamina jajal simulator motor balap Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Pengunjung booth Pertamina jajal simulator motor balap Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengunjung Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 di Sirkuit Mandalika kini bisa merasakan langsung sensasi memacu kendaraan balap layaknya pembalap profesional.

Pengalaman interaktif ini disajikan melalui simulator khusus yang tersedia di booth Pertamina area festival dengan mengunduh aplikasi MyPertamina.

Selain simulator mengendarai motor dan mobil balap di Sirkuit Mandalika, area festival ini menyajikan beragam aktivitas interaktif, games berhadiah menarik, gerai merchandise, hingga pilihan wisata kuliner. 

Suasana festival pun semakin meriah dengan hadirnya panggung musik yang menampilkan deretan musisi ibu kota.

Transformasi ini menjadi bagian dari strategi Pertamina dalam memperluas fungsi aplikasi MyPertamina.

Layanan digital tersebut kini dikembangkan tidak hanya sebagai alat transaksi pembayaran, tetapi juga sebagai pendamping perjalanan (journey partner) bagi para penonton dan pengguna setia.

VP Marketing & Brand Management Pertamina Heppy Wulansari menjelaskan, gelaran balap internasional tahun ini dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk memperkuat keterikatan ekosistem digital perusahaan dengan masyarakat.

"Di MotoGP 2026 ini, kami tidak hanya melihat ini sebagai satu event, tapi sebagai suatu katalis untuk bagaimana platform MyPertamina ini bisa menjadi suatu journey buat masyarakat yang datang ke MotoGP," ujar Heppy Wulansari saat ditemui di booth Pertamina, Sabtu (10/10).

Guna memanjakan para konsumen, Pertamina menghadirkan delapan program khusus yang terintegrasi langsung di aplikasi MyPertamina.

Program tersebut mencakup penjualan tiket resmi, penukaran poin merchandise, hingga program berhadiah Pertamax Turbo Ultimate Experience.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fasilitas Camping Ground di Pertamina Grand Prix Of Indonesia, Jadi Alternatif Akomodasi Penonton - Image
Sports

Fasilitas Camping Ground di Pertamina Grand Prix Of Indonesia, Jadi Alternatif Akomodasi Penonton

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.23 WIB

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Ciptakan Peluang Kerja Musiman Bagi Warga Lombok - Image
Nasional

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Ciptakan Peluang Kerja Musiman Bagi Warga Lombok

Jumat, 9 Oktober 2026 | 22.30 WIB

Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas - Image
Ekonomi

Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas

Jumat, 9 Oktober 2026 | 20.33 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore