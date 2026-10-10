Meriahkan MotoGP 2026 di Mandalika, Booth Pertamina Sediakan Games Berhadiah hingga Konser Gratis

Pengunjung booth Pertamina jajal simulator motor balap Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengunjung Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 di Sirkuit Mandalika kini bisa merasakan langsung sensasi memacu kendaraan balap layaknya pembalap profesional.
Pengalaman interaktif ini disajikan melalui simulator khusus yang tersedia di booth Pertamina area festival dengan mengunduh aplikasi MyPertamina.
Selain simulator mengendarai motor dan mobil balap di Sirkuit Mandalika, area festival ini menyajikan beragam aktivitas interaktif, games berhadiah menarik, gerai merchandise, hingga pilihan wisata kuliner.
Suasana festival pun semakin meriah dengan hadirnya panggung musik yang menampilkan deretan musisi ibu kota.
Transformasi ini menjadi bagian dari strategi Pertamina dalam memperluas fungsi aplikasi MyPertamina.
Layanan digital tersebut kini dikembangkan tidak hanya sebagai alat transaksi pembayaran, tetapi juga sebagai pendamping perjalanan (journey partner) bagi para penonton dan pengguna setia.
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VP Marketing & Brand Management Pertamina Heppy Wulansari menjelaskan, gelaran balap internasional tahun ini dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk memperkuat keterikatan ekosistem digital perusahaan dengan masyarakat.
"Di MotoGP 2026 ini, kami tidak hanya melihat ini sebagai satu event, tapi sebagai suatu katalis untuk bagaimana platform MyPertamina ini bisa menjadi suatu journey buat masyarakat yang datang ke MotoGP," ujar Heppy Wulansari saat ditemui di booth Pertamina, Sabtu (10/10).
Guna memanjakan para konsumen, Pertamina menghadirkan delapan program khusus yang terintegrasi langsung di aplikasi MyPertamina.
Program tersebut mencakup penjualan tiket resmi, penukaran poin merchandise, hingga program berhadiah Pertamax Turbo Ultimate Experience.
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