Mario Suryo Aji Terjatuh, Melorot ke Posisi ke-23 di Sesi Latihan Moto2

JawaPos.com - Sesi latihan Moto2 berakhir buruk bagi Mario Suryo Aji. Itu setelah dia mengalami kecelakaan di lintasan. Kejadian tersebut memaksa rider Idemitsu Honda Team Asia ini melorot ke posisi ke-23.

”Saya melakukan sedikit kesalahan di last time attack tadi,” ujar Mario mengevaluasi penampilannya usai merampungkan sesi latihan Moto2 seperti dikutip Lombok Post (Jawa Pos Grup).

Insiden berawal saat Mario berupaya keras mempertajam catatan waktunya di akhir sesi latihan Moto2.

Dia memacu motornya hingga sudut kemiringan lean angle tercatat tiga derajat lebih miring dari putaran sebelumnya. Akibatnya, roda kehilangan daya cengkeram dan membuat Mario tersungkur ke aspal.

Rider muda ini mengaku terlalu percaya diri saat mengambil risiko di tikungan.

”Tapi feeling di atas motor sebelum jatuh sudah oke, mungkin saya terlalu optimistis,” tuturnya.

Meski terpental ke papan bawah di sesi latihan, Mario ogah menyerah. Mario memilih fokus menatap sesi kualifikasi untuk mengamankan posisi start yang lebih ideal.

Mario mematok target realistis untuk bangkit dan menembus persaingan papan atas.