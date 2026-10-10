Prediksi Napoli vs Frosinone: Allegri Cari Aman dengan Back-to-Back Menang

JawaPos.com – Massimiliano Allegri sama halnya dengan Michael Carrick dan Roberto De Zerbi yang juga dalam tekanan sebelum jeda internasional.

Allegri juga masuk dalam sejarah allenatore SSC Napoli dengan awal musim terburuk. Napoli hanya meraih tujuh poin dari lima giornata Serie A.

Beruntung bagi Allegri, Napoli bermain di kandang dan hanya melawan klub promosi Frosinone Calcio pada giornata keenam dini hari nanti (siaran langsung ANTV/Vidio pukul 01.45 WIB).

Laga di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, itu sekaligus momentum Allegri mengejar back-to-back menang tanpa kebobolan di kandang.

Sebelumnya, Giovanni Di Lorenzo dkk menekuk Bologna FC 1-0 pada giornata kelima (13/9).

Kepada Radio Kiss Kiss Napoli, Di Lorenzo meyakini tiga poin tanpa kebobolan bisa kembali didapatkan tim berjuluk Partenopei itu.

”Allegri sudah mengubah ruang ganti kami saat ini jadi lebih bersemangat,” ucap kapten sekaligus bek kanan Napoli tersebut.

Allegri juga mendapat dukungan dari mantan pemain Napoli era 1980-an Nando De Napoli.

Dia meminta semua pihak untuk mendukung Allegri saat ini.