Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Leeds: Declan Rice Berpeluang Tampil

JawaPos.com - Arsenal berpeluang kembali diperkuat Declan Rice saat menjamu Leeds United pada pekan keenam Liga Inggris 2026/2027.

Pelatih Mikel Arteta masih harus mengatasi sejumlah masalah kebugaran pemain, termasuk absennya Kai Havertz dan Christos Tzolis.

Arsenal akan menghadapi Leeds United di Emirates Stadium, Sabtu (10/10), pukul 18.30 WIB. Kondisi Rice menjadi salah satu perhatian utama menjelang pertandingan, terutama setelah gelandang tersebut mengalami masalah kebugaran.

Arteta mengonfirmasi bahwa beberapa pemain belum bisa diturunkan. Kai Havertz mengalami cedera otot, sedangkan Ezri Konsa juga menghadapi masalah kebugaran. Sementara itu, Christos Tzolis diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan.

"Kai mengalami cedera otot. Saya berbicara dengan Jurgen [Klopp] dan mereka langsung memulangkan pemain itu, seperti biasa. Ezri juga mengalami beberapa masalah, dan kami berkomunikasi dengan baik dengan kubu Inggris mengenai hal itu," kata Mikel Arteta yang dikutip laman resmi Arsenal, Sabtu (10/10).

"Tzolis mengalami cedera otot dan saya rasa dia akan absen selama beberapa minggu. Dia belum bisa bermain," tegas pelatih asal Spanyol tersebut.

Di tengah kabar absennya sejumlah pemain, kondisi Declan Rice mulai membaik. Arteta berharap gelandang andalannya itu bisa tampil, meski keputusan akhir tetap bergantung pada kondisi fisiknya.

"Kita harus mengatur kondisinya karena dia mengalami beberapa masalah sejak kembali dari Piala Dunia. Kita tahu jumlah pertandingan yang telah dia mainkan dalam tiga tahun terakhir. Itu adalah hal yang bijaksana untuk dilakukan, dan mudah-mudahan besok (hari ini) dia bisa bermain," ujar Arteta.

Arsenal juga mendapat tambahan tenaga di lini belakang. Ben White, Piero Hincapie, dan Cristhian Mosquera disebut siap kembali memperkuat tim setelah sebelumnya tidak dimainkan hingga akhir pertandingan melawan Brighton.