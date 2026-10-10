Prediksi Susunan Pemain Persija vs PSIM: Macan Kemayoran Percaya Diri

Persija Jakarta percaya diri menghadapi PSIM Jogjakarta di Super League 2026–2027. Shin Tae-yong membidik tiga poin, PSIM bertekad bangkit. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta datang ke Stadion Sultan Agung, Bantul, dengan kepercayaan diri tinggi. Menghadapi tuan rumah PSIM Jogjakarta sore nanti, Macan Kemayoran berbekal hasil impresif dengan selalu menang dalam tiga laga awal Super League 2026–2027.
Catatan positif tersebut ingin dilanjutkan. Meskipun bermain di kandang lawan, di hadapan dukungan penuh suporter PSIM, pelatih Persija, Shin Tae-yong (STY), menargetkan tiga poin untuk dibawa pulang ke ibu kota.
”Saya masih lapar, sama sekali tidak ada tekanan. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik seperti biasa,” ujarnya.
”Target pertandingan besok (hari ini), ya, pastinya kami harus mendapatkan tiga poin,” tambahnya.
Optimisme untuk meraih tiga poin kian besar karena skuad Macan Kemayoran semakin lengkap. Beberapa pemain yang sebelumnya cedera, seperti Dony Tri Pamungkas, sudah bisa dimainkan.
Bahkan, Dony kemungkinan besar akan langsung menjadi starter melawan Laskar Mataram.
”Jadi, mungkin performa kami bisa lebih baik untuk pertandingan besok (hari ini),” ungkap mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut.
STY menjelaskan bahwa meskipun kekuatan timnya semakin lengkap, Persija tidak akan mudah mengalahkan PSIM. Dua kekalahan dan sekali imbang yang dialami Laskar Mataram sebelumnya tidak serta-merta menjadi patokan bahwa tim tersebut mudah dikalahkan.
”Tetapi, secara keseluruhan dalam pertandingan, mereka menunjukkan performa yang sangat baik,” katanya.
Di kubu tuan rumah, pelatih Jean-Paul van Gastel menegaskan bahwa kemenangan harus diraih timnya. Hasil minor pada tiga laga sebelumnya tidak boleh terulang.
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