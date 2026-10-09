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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.37 WIB

Lewis Hamilton Ungkap Kelemahan Ferrari dan Desak Peningkatan Performa Mesin untuk 2027

Lewis Hamilton (Crash) - Image

Lewis Hamilton (Crash)

JawaPos.com – Lewis Hamilton mendesak Ferrari memperbaiki performa unit daya sebagai langkah penting untuk menghadapi musim Formula 1 2027.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu menilai kelemahan mesin menjadi salah satu faktor utama yang menghambat Ferrari bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini.

Meski memiliki paket aerodinamika yang kompetitif, Ferrari dinilai kehilangan daya saing karena tertinggal dalam hal pasokan tenaga dibandingkan para rivalnya.

Hamilton mengungkapkan bahwa Ferrari telah mengembangkan mobil yang kuat berkat kerja tim teknis di pabrik, tetapi kekurangan tenaga mesin masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Hamilton menegaskan bahwa tim harus mengejar ketertinggalan tersebut selama jeda musim dingin agar dapat bersaing lebih kompetitif pada 2027.

Hamilton juga menyebut Ferrari kemungkinan masih akan menghadapi keterbatasan performa mesin hingga akhir musim ini, meskipun ia berharap peningkatan mobil dapat membantu mereka tampil lebih baik dalam beberapa balapan mendatang.

Harapan Hamilton untuk merebut gelar juara dunia kedelapan semakin sulit setelah selisih poinnya dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli meningkat menjadi 106 poin, dengan tujuh balapan tersisa.

Hamilton juga berharap hasil positif Ferrari di Malaysia, dengan finis di posisi ketiga dan keempat, dapat meredakan kritik serta spekulasi negatif mengenai tim dan kepala tim Fred Vasseur.

Editor: Novia Tri Astuti
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