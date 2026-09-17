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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 01.53 WIB

Charles Leclerc Akan Start dari Belakang di F1 Baku Usai Ferrari Gunakan Mesin Tambahan

Charles Leclerc (Crash) - Image

Charles Leclerc (Crash)

JawaPos.com – Charles Leclerc dipastikan akan menerima penalti grid pada Grand Prix Azerbaijan setelah Ferrari memutuskan menggunakan unit daya tambahan untuk balapan di Baku.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (17/9), Keputusan tersebut diambil meskipun pemeriksaan terhadap mesin yang digunakan Leclerc saat mengalami kecelakaan di Monza menunjukkan bahwa unit tersebut tidak mengalami kerusakan fatal.

Leclerc masih dapat menggunakan mesin dari Monza dalam alokasi unit dayanya untuk sisa musim, tetapi kemungkinan hanya digunakan pada sesi latihan di Azerbaijan.

Leclerc mengalami kecelakaan pada lap kedua Grand Prix Italia di Monza setelah mobilnya tergelincir di tikungan Parabolica.

Kekhawatiran mengenai kondisi mesin membuat unit daya tersebut sempat ditarik dari alokasi setelah balapan Monza, tetapi evaluasi lanjutan menunjukkan mesin masih dapat digunakan kembali.

Namun, penggunaan mesin baru untuk balapan di Baku akan membuat Leclerc harus memulai dari posisi paling belakang di grid.

Penalti tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikelola di Baku karena karakteristik sirkuit jalan raya dengan lintasan lurus yang panjang sehingga menyediakan sejumlah kesempatan untuk menyalip.

Sebelumnya, pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli juga mampu finis sebagai pemenang setelah memulai Grand Prix Italia dari posisi ke-19 akibat penalti mesin.

Sementara itu, pembaruan unit daya Ferrari versi AUDO2 yang diperkenalkan di Monza belum memberikan peningkatan performa yang signifikan bagi Leclerc dan Ferrari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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