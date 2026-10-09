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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.15 WIB

George Russell Catat Waktu Terbaik, Mercedes Ungguli Ferrari dan McLaren di Sesi Practice F1

George Russell (Crash) - Image

George Russell (Crash)

JawaPos.com – George Russell menjadi pembalap tercepat pada satu-satunya sesi latihan bebas Grand Prix Formula 1 Singapura bersama Mercedes.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap asal Inggris itu mencatatkan waktu 0,198 detik lebih cepat daripada Charles Leclerc dari Ferrari, sedangkan Lando Norris dari McLaren menempati posisi ketiga dengan selisih 0,273 detik.

Russell akan memulai balapan utama pada Minggu dari posisi paling belakang setelah menggunakan mesin baru, tetapi ia berhasil memimpin catatan waktu dalam sesi latihan tersebut.

Lewis Hamilton menempati posisi keempat setelah membatalkan percobaan terakhirnya menggunakan ban lunak akibat mengalami selip di Tikungan 10.

Oscar Piastri berada di posisi kelima, sementara Max Verstappen menempati urutan keenam sebagai pembalap tercepat yang menggunakan ban medium dengan selisih 0,732 detik dari Russell.

Andrea Kimi Antonelli berada di posisi ketujuh dengan paket aerodinamika terbaru Mercedes, sedangkan Isack Hadjar, Pierre Gasly, dan Liam Lawson melengkapi posisi sepuluh besar.

Mercedes memanfaatkan sesi latihan di Singapura untuk membandingkan dua spesifikasi mobil W17 dalam mengevaluasi hasil pengembangan kendaraan mereka.

Antonelli menggunakan spesifikasi terbaru, sementara Russell mengendarai mobil dengan spesifikasi lama untuk membantu tim memahami perbedaan performa keduanya.

Sesi berlangsung relatif lancar, meskipun Nico Hülkenberg sempat menghentikan mobil Audi di ujung jalur pit akibat masalah teknis, sementara kondisi lintasan yang berdebu membuat para pembalap kesulitan mendapatkan daya cengkeram optimal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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