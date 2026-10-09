Mercedes Temukan Masalah pada Mobil F1 Setelah Sesi Practice Grand Prix Singapura

Kimi Antonelli (Crash)
JawaPos.com – Mercedes mengungkapkan temuan awal dari eksperimen membandingkan dua spesifikasi mobil Formula 1 (F1) dalam sesi latihan Grand Prix Singapura untuk mengevaluasi efektivitas pembaruan aerodinamika yang diperkenalkan sebelumnya.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), George Russell menggunakan mobil dengan spesifikasi lama dan berhasil memimpin catatan waktu, sedangkan rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, menempati posisi ketujuh dengan mobil W17 versi terbaru, terpaut 1,3 detik.
Meski hasil tersebut belum dapat dijadikan perbandingan langsung karena keduanya menggunakan jenis ban berbeda dan Antonelli sempat melewati jalur penyelamatan, Mercedes memperoleh data awal untuk menentukan arah pengembangan mobil mereka.
Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, menjelaskan bahwa eksperimen tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pembaruan mobil yang diperkenalkan sebelumnya benar-benar meningkatkan performa atau justru terpengaruh oleh kondisi lintasan.
Berdasarkan pengamatan awal, mobil dengan spesifikasi terbaru cenderung lebih sulit dikendalikan, sementara versi lama menawarkan kestabilan dan daya cengkeram yang lebih baik.
Namun, Wolff menegaskan bahwa temuan tersebut baru berasal dari satu sesi latihan sehingga tim masih membutuhkan analisis lebih mendalam untuk memastikan potensi performa kedua spesifikasi mobil.
Mercedes kini berupaya mengidentifikasi komponen dan pengaturan terbaik dari kedua versi mobil agar dapat menemukan kombinasi yang menghasilkan waktu putaran optimal.
Wolff mengakui bahwa pengujian dengan dua spesifikasi berbeda memiliki tantangan tersendiri, tetapi langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pengembangan berjalan ke arah yang tepat.
Hasil evaluasi ini juga menjadi penting bagi Mercedes karena tim mulai mengalihkan perhatian pada pengembangan mobil untuk musim 2027, setelah menghabiskan beberapa bulan mengembangkan paket aerodinamika terbaru.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022