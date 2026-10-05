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Gilang Ardhian Laksono
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.45 WIB

F1: George Russell Gagal Finis di Sepang, Peluang Juara Dunia 2026 Makin Tipis

George Russell kembali gagal finis setelah mobil Mercedes mengalami masalah teknis. Pembalap Inggris itu pun mengakui peluangnya menjadi juara dunia F1 2026 semakin sulit. (Dok. Instagram/@georgerussell63) - Image

George Russell kembali gagal finis setelah mobil Mercedes mengalami masalah teknis. Pembalap Inggris itu pun mengakui peluangnya menjadi juara dunia F1 2026 semakin sulit. (Dok. Instagram/@georgerussell63)

JawaPos.com – George Russell kembali gagal finis setelah mobil Mercedes mengalami kendala teknis pada balapan yang digelar di Sepang, Malaysia. Padahal, Russell sempat berada di posisi ketiga dan berada di jalur untuk meraih podium.

Menurut laporan resmi Formula 1, Russell harus menepi ketika balapan memasuki fase Safety Car. Mercedes kemudian mengonfirmasi adanya dugaan masalah pada power unit mobilnya.

Hasil tersebut membuat Russell pulang tanpa poin. Ini menjadi kali ketiga pembalap Mercedes itu gagal finis pada Formula 1 musim 2026.

Russell sebelumnya juga mengalami masalah ketika GP Kanada dan GP Belgia. Pada balapan di Kanada, ia gagal melanjutkan lomba akibat masalah mesin, sedangkan di Belgia ia terlibat insiden dengan Lewis Hamilton.

Kegagalan di Sepang semakin memperlebar jarak Russell dengan rekan setimnya, Kimi Antonelli. Antonelli finis di posisi kedua di belakang Max Verstappen dan kini unggul 84 poin atas Russell di klasemen pembalap.

Russell Kecewa Lagi

Russell tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah kembali kehilangan peluang podium.

“Ini sungguh disayangkan. Kegagalan lagi ketika kami berada di jalur untuk meraih podium yang cukup pasti. Ini sulit diterima,” kata Russell seperti dikutip situs resmi Formula 1.

Ia menilai persoalan seperti ini sudah terlalu sering terjadi sepanjang musim.

“Ini sayangnya sudah terlalu sering terjadi musim ini, dan ya, inilah posisi kami sekarang,” ujar Russell.

Kegagalan tersebut terasa semakin menyakitkan karena Russell secara konsisten berada di tiga besar dalam balapan yang diwarnai hujan, perubahan cuaca, dan Safety Car. Ia akhirnya harus menepi ketika peluang podium berada di depan mata.

Editor: Hendra
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Sumber: F1
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