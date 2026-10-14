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Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Kimi Antonelli Berpeluang Kunci Gelar Juara Dunia F1 Termuda di GP Amerika Serikat

Kimi Antonelli berpeluang mengunci gelar juara dunia Formula 1 di GP Amerika Serikat, Austin, pada 23–25 Oktober mendatang. (Instagram @kimi.antonelli) - Image

Kimi Antonelli berpeluang mengunci gelar juara dunia Formula 1 di GP Amerika Serikat, Austin, pada 23–25 Oktober mendatang. (Instagram @kimi.antonelli)

JawaPos.com – Kimi Antonelli memiliki kesempatan pertama untuk mengunci gelar juara dunia Formula 1 musim ini. Yakni, pada Grand Prix Amerika Serikat di Circuit of The Americas (COTA), Austin, pada 23–25 Oktober mendatang.

Pembalap berusia 20 tahun itu pun berpeluang mencetak rekor sebagai juara dunia termuda dalam sejarah F1.

Berdasar hitung-hitungan di atas kertas, Antonelli bisa mengunci gelar jika menang di COTA. Lalu, dalam waktu bersamaan rekan setimnya di Mercedes, George Russell harus finis kesembilan atau lebih rendah.

Sedangkan pembalap Ferrari, Lewis Hamilton juga harus berada di posisi kelima atau lebih rendah.

Jika skenario itu terpenuhi, Antonelli akan memiliki keunggulan 125 poin dari Russell.

Angka tersebut sama dengan jumlah maksimal poin yang masih bisa diraih dalam lima balapan tersisa. Namun, Antonelli tetap akan memastikan gelar karena Russell sudah tidak lagi bisa menyamai jumlah kemenangannya.

Meski peluang meraih gelar semakin terbuka, Antonelli tidak ingin terlalu memikirkannya.

”Saya tahu peluang itu sudah sangat dekat. Namun, saya harus memastikan bahwa saya terus melakukan yang terbaik,” kata Antonelli. 

”Pola pikir saya selalu sama, yakni berusaha memenangi balapan dan tampil sebaik mungkin.”

Pekerjaan Rumah Mercedes

Meski unggul jauh dalam perebutan gelar, Antonelli menilai Mercedes masih perlu memaksimalkan paket aerodinamika terbaru.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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