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Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.15 WIB

Waspadai Dominasi Aprilia di Mandalika, Marc Marquez Siap Kuntit Barisan Depan

Marc Marquez sebut sirkuit Mandalika cocok untuk pebalap Aprilia. (@marcmarquez93/Instagram). - Image

Marc Marquez sebut sirkuit Mandalika cocok untuk pebalap Aprilia. (@marcmarquez93/Instagram).

JawaPos.com - Sirkuit Mandalika jadi panggung berlanjutnya duel sengit berburu gelar juara dunia MotoGP 2026. Datang ke GP Indonesia, Jorge Martin dan Marc Marquez hanya terpaut dua poin di puncak klasemen.

Sementara itu, Marco Bezzecchi bertekad memanfaatkan peluang untuk tetap bersaing dalam perburuan gelar.

Menjelang balapan akhir pekan ini, ketiga pebalap mengungkapkan persiapan mereka. Jorge Martin datang ke Indonesia dengan modal positif setelah merasakan perkembangan performa Aprilia RS-GP.

Pebalap asal Spanyol itu mengaku semakin nyaman mengendarai motornya dan optimistis menghadapi tantangan di Mandalika.

“Saya merasa sangat percaya diri, baik dari segi hasil maupun sensasi saat mengendarai motor. Saya merasa lebih cepat dan sepertinya sekarang kami sudah memiliki solusi untuk setiap masalah yang muncul,” ujar Martin dikutip dari La Gazzetta dello Sport.

Menurut Martin, timnya semakin mampu menemukan solusi yang tepat ketika menghadapi kendala teknis. Kondisi itu membuatnya merasa berada dalam periode yang baik untuk melanjutkan persaingan menuju gelar juara dunia.

Meskipun demikian, Martin tidak menganggap GP Indonesia memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan seri lainnya. Martin menegaskan bahwa setiap balapan sama pentingnya sehingga konsistensi dalam mengumpulkan poin tetap menjadi prioritas.

“Semua balapan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Kami harus berusaha mendapatkan poin. Marco mampu membuat perbedaan di sini tahun lalu, tetapi setiap musim berbeda. Kami harus bersaing melawan dia dan Marc, dan itu tidak akan mudah,” katanya.

Sementara itu, Marc Marquez menghadapi GP Indonesia dengan kondisi dan kepercayaan diri yang berbeda dibandingkan musim sebelumnya. Pebalap Ducati itu menilai dirinya saat ini berada dalam keadaan yang lebih baik dengan performa motor yang mengalami peningkatan.

Marquez memilih untuk berkonsentrasi pada persiapan saat ini dan bekerja maksimal bersama timnya. Pebalap yang memiliki julukan The Baby Alien itu tidak ingin terlalu terpaku pada pengalaman musim lalu karena situasi setiap musim dapat berubah.

Editor: Hendra
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Sumber: La Gazetta Dello Sport
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