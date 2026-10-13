Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

JawaPos.com - Buriram United akan menghadapi Beijing Guoan pada lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Chang Arena, Thailand, Selasa (13/10/2026) pukul 19.15 WIB. Kedua tim sama-sama datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir.

Buriram United berhasil mengalahkan Rayong FC di kompetisi domestik, sedangkan Beijing Guoan tampil meyakinkan dengan menundukkan Qingdao Jonoon.

Pertemuan ini diperkirakan berlangsung ketat. Buriram United memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi Beijing Guoan juga menunjukkan performa yang cukup konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir.

Bermain di kandang menjadi kesempatan bagi Buriram United untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki catatan mereka di kompetisi antarklub Asia.

Namun, tim tuan rumah tetap perlu mewaspadai kekuatan serangan Beijing Guoan yang mampu mencetak gol secara produktif.

Buriram United mengawali kiprahnya di AFC Champions League Elite musim ini dengan hasil imbang 1-1 melawan Johor Darul Ta'zim.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa klub asal Thailand itu mampu memberikan perlawanan kepada tim yang memiliki pengalaman di kompetisi Asia.