Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

JawaPos.com – Girona membidik tiga poin saat bertandang ke markas Tenerife dalam lanjutan Segunda División Spanyol 2026/2027. Pertandingan pekan kesembilan tersebut akan berlangsung di Stadion Heliodoro Rodríguez López, Selasa (13/10) pukul 02.00 WIB.

Girona datang dengan modal yang lebih meyakinkan. Tim tamu mengoleksi 14 poin dari delapan pertandingan dan berada di papan atas klasemen. Sementara itu, Tenerife mengumpulkan 11 poin dan masih berusaha memperbaiki konsistensi permainan.

Perbedaan perolehan poin tersebut membuat Girona lebih diunggulkan. Namun, bermain di kandang Tenerife tetap menghadirkan tantangan, terutama karena tuan rumah membutuhkan hasil positif untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan.

Tenerife Berusaha Bangkit

Tenerife belum menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir, disertai dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Salah satu hasil yang paling mengecewakan adalah kekalahan telak 0-5 dari Castellón pada September lalu. Tenerife kembali gagal meraih poin penuh ketika takluk 2-3 dari Córdoba pada pertandingan terakhir sebelum menghadapi Girona.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan Tenerife masih perlu dibenahi. Mereka harus lebih disiplin dalam menjaga ruang dan mengantisipasi pergerakan pemain lawan jika ingin meredam serangan Girona.

Meski demikian, Tenerife memiliki modal untuk memberikan perlawanan di hadapan pendukung sendiri. Mereka pernah mengalahkan Leganés dengan skor 2-0 pada September. Hasil itu menunjukkan bahwa tuan rumah tetap mampu tampil solid ketika organisasi permainan berjalan dengan baik.

Enric Gallego menjadi salah satu pemain yang patut diandalkan. Penyerang tersebut telah mencetak lima gol di kompetisi musim ini. Ketajamannya bisa menjadi ancaman bagi Girona apabila Tenerife mampu memberikan suplai bola yang memadai.