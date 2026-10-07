Veda Ega dan Marc Marquez Sapa Warga NTB

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji bersama Marc Marquez menyapa warga Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam ajang Rider Parade yang digelar di Teras Udayana Kota Mataram menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika, 9-11 Oktober 2026.

"Saya merasa senang bisa balapan di Sirkuit Mandalika," kata Veda Ega saat acara rider parade yang dimulai dari Taman Sangkareang menuju Teras Udayana di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan dirinya akan tampil maksimal untuk memberikan penampilan terbaik pada balapan Moto3 di Sirkuit Pertamina Mandalika.

"Saya akan memberikan yang terbaik bagi warga Indonesia," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan pembalap Indonesia Mario Aji yang tampil di kelas Moto2, dirinya bangga bisa balapan di tanah air sendiri dan berharap dukungan dari semua pihak, supaya bisa memberikan yang terbaik.

"Saya bangga balapan di Indonesia," katanya.

Kegiatan parade raider itu juga diikuti pembalap lainnya di antaranya Fabio Diggia, Franco Morbidelli, Marco Bezzechi, Marc Marquez, Brad Binder, Maximo Quiles.

Sementara itu, Pembalap MotoGP dari Tim Ducati Lenovo Marquez mengatakan selama ajang MotoGP Indonesia dirinya belum pernah finish saat race utama, sehingga pada MotoGP Indonesia 2026 dirinya berusaha untuk bisa finis.

"Saya berharap bisa menyelesaikan balap dan finis di Sirkuit Mandalika di hari Minggu nanti," katanya.