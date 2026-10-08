Jadwal Lengkap Latihan hingga Balapan Resmi MotoGP 2026 di Mandalika

JawaPos.com - Mandalika siap menyuguhkan pesonanya di ajang MotoGP 2026. Balapan putaran ke-17 musim ini akan tersaji pada Jumat-Minggu (9-11 Oktober 2026).

Latar belakang yang memukau dan indah layaknya foto bakal tersaji di Mandalika, di mana ketegangan dan antisipasi berada di puncaknya. Jorge Martin (Aprilia Racing) mengawali akhir pekan dengan keunggulan dua poin atas Marc Marquez (Ducati Lenovo Team).

Sementara pembalap bernomor #93 (Marquez) tiba di lokasi balapan dengan status belum pernah memenangkan Grand Prix di sana.

Yang jelas, ada banyak hal menarik yang patut dinantikan akhir pekan ini—dan Anda tidak perlu khawatir soal waktu pelaksanaannya, karena kami telah menyiapkan jadwal lengkap untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia!

KAMIS: GearUp Menuju Indonesia Kami menyajikan berbagai tayangan pemanasan menjelang akhir pekan yang seru di GP Indonesia melalui program MotoGP GearUp. Dimulai pukul 15.00 waktu setempat (UTC +8). Sementara konferensi pers Ducati dan Aprilia tersaji pada pukul 15.30 WITA. Selanjutnya, acara kembali ke jadwal rutin dengan dimulainya konferensi pers Kamis (8/10), di mana Jorge Martin, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) akan naik ke panggung pada pukul 16.00 untuk menjawab pertanyaan dari media internasional!

JUMAT: Aksi di Lintasan Dimulai Aksi pertama di lintasan berlangsung pada Jumat (9/10) pagi, diawali dengan sesi FP1 Moto3 yang keluar dari pit lane pada pukul 09.00 WITA. Setelah itu, giliran Moto2 turun ke sirkuit pada pukul 09.50 WITA, disusul oleh sesi FP1 MotoGP pada pukul 10.45 WITA. Kami akan jeda sejenak untuk istirahat makan siang sebelum Moto3 kembali beraksi dalam sesi Latihan (Practice) yang sangat krusial pada pukul 13.15 WIB.

Sementara Moto2 menyusul kemudian, mempersiapkan panggung bagi sesi latihan MotoGP pada pukul 15.00 WIB, di mana 10 pembalap tercepat akan mengamankan tiket langsung ke Q2!

SABTU: Kualifikasi dan Drama Sprint Menjadi Sorotan Utama Tidak perlu menunggu lama untuk kembali menyaksikan aksi pada Sabtu (10/10) pagi, dengan sesi FP2 Moto3 yang membuka rangkaian kegiatan pada pukul 08.40 WITA. Sesi Moto2 berlangsung pukul 09.25 WITA, diikuti kelas utama yang akan tampil pertama kali pada Sabtu pukul 10.10 WITA lewat sesi FP2 MotoGP, sebelum sesi kualifikasi dimulai pukul 10.50 WITA.