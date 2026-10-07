Iqbal Beri Sembeq kepada Marc Marquez, Doakan The Baby Alien Finis di Mandalika

Marc Marquez usai parade pembalap MotoGP di Mataram, Rabu (7/10).
JawaPos.com - Ada cara khas Lombok yang dipilih Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal untuk menyambut Marc Marquez menjelang MotoGP Mandalika 2026. Iqbal memberikan sembeq, tradisi doa keselamatan masyarakat Sasak, kepada pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.
Momen itu terjadi dalam rangkaian parade pembalap MotoGP di Kota Mataram, Rabu (7/10/2026). Parade diawali dengan flag off di Taman Sangkareang sebelum para pembalap menyusuri jalanan Kota Mataram dan finis di panggung utama Taman Udayana.
Ribuan warga memadati jalur parade untuk melihat langsung para pembalap yang akan berlaga di Mandalika. Di penghujung parade, Iqbal menyampaikan doa khusus kepada Marquez.
Doa tersebut berkaitan dengan catatan Marquez di Sirkuit Mandalika. Sejak pertama kali tampil di sirkuit tersebut, pembalap bernomor 93 itu belum pernah menuntaskan balapan.
“Marc Marquez, saya doakan kamu. Ini tanggal ganjil, insyaallah kamu bisa melewati tikungan-tikungan itu dengan lancar. Sudah saya sembeq,” kelakar Lalu Iqbal.
Harapan serupa disampaikan Marquez. Di hadapan masyarakat yang memadati parade, pembalap tersebut mengakui Mandalika belum memberikan hasil yang baik untuk dirinya.
“Di Mandalika, dari tahun 2021, saya tidak pernah finis race. Tapi saya berharap dan berharap bahwa tahun ini akan berbeda. Berdoa untuk saya, berdoa untuk 93, dan kami akan mencoba untuk melakukannya,” ujar Marquez.
Salah satu titik yang menyimpan cerita bagi Marquez adalah Tikungan 7 Sirkuit Mandalika atau dikenal dengan sebutan Amak Bengkok. Pada MotoGP Mandalika 2025, Marquez terlibat kecelakaan dengan Marco Bezzecchi pada lap pertama di tikungan tersebut. Keduanya gagal melanjutkan balapan.
Catatan kurang beruntung Marquez di Mandalika terjadi dalam beberapa musim. Pada 2022 dia gagal mengikuti balapan utama setelah mengalami kecelakaan saat sesi pemanasan.
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