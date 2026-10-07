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Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.54 WIB

PBSI Petakan Jalan Menuju Kuota Penuh Olimpiade Los Angeles 2028

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada para pemain yang berhasil mengantarkan Indonesia ke podium tertinggi. Tim bulu tangkis putra Indonesia meraih emas pertama Asian Games 2026 setelah mengalahkan Tiongkok 3-2. Penantian 28 tahun akhirnya berakhir. (Dok. PBSI) - Image

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada para pemain yang berhasil mengantarkan Indonesia ke podium tertinggi. Tim bulu tangkis putra Indonesia meraih emas pertama Asian Games 2026 setelah mengalahkan Tiongkok 3-2. Penantian 28 tahun akhirnya berakhir. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - PP PBSI mulai memetakan program menuju Olimpiade Los Angeles 2028 dengan sasaran meloloskan kuota penuh di seluruh sektor bulu tangkis.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan seluruh program akan disesuaikan menuju periode kualifikasi Olimpiade yang dimulai pada awal Mei 2027.

“Keinginan kami di awal adalah mendapatkan full kuota untuk Olimpiade melalui kualifikasi Olimpiade 2028. Tapi tentunya ini bukan pekerjaan mudah buat kami,” kata Eng Hian di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

“Kami harus memetakan, mengevaluasi, dan mengadaptasi kembali seluruh program. Bagaimana kami menuju rute Olimpiade yang dimulai pada 1 Mei 2027, dengan tujuan pada 1 April 2028 kami bisa memasukkan full kuota ke Olimpiade,” ujarnya menambahkan.

Kuota penuh bulu tangkis Olimpiade 2028 berarti satu negara dapat meloloskan maksimal 16 atlet, terdiri atas delapan putra dan delapan putri, yang tersebar pada lima nomor yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Untuk dapat mengirimkan dua wakil pada nomor tunggal, kedua pemain harus berada di 16 besar Olympic Ranking. Sementara pada nomor ganda, dua pasangan dari negara yang sama harus berada di delapan besar untuk memperoleh dua kuota.

Target tersebut sejalan dengan program jangka panjang PBSI yang disampaikan Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran.

Fadil mengatakan seluruh sektor akan dipersiapkan untuk bersaing dalam perburuan tiket menuju Los Angeles.

“Semua kita persiapkan sesuai dengan program jangka panjang, bahwa full kuota di semua sektor. Nanti kita tinggal lihat perjalanannya karena persaingan di semua sektor merata,” ujar Fadil.

Editor: Banu Adikara
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