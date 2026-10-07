Max Verstappen Menangkan GP Bahrain Usai Masalah Tenaga Sempat Hambat Start Balapannya

JawaPos.com – Max Verstappen mengatasi masalah tenaga pada awal balapan untuk meraih kemenangan pertamanya di Formula 1 musim 2026 sekaligus membawa Red Bull meraih kemenangan pertama dengan unit daya buatannya sendiri.

Dilansir dari laman Motorsport pada Rabu (7/10), Pembalap asal Belanda itu memulai Grand Prix Bahrain di Malaysia dari posisi pole, tetapi kehilangan daya pada awal balapan sehingga posisinya disalip Kimi Antonelli dan George Russell.

Setelah masalah tersebut teratasi, Verstappen perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya merebut kemenangan dalam balapan yang sempat tertunda akibat hujan deras.

Verstappen menggambarkan awal balapan sebagai situasi yang sangat kacau karena sejumlah kendala terjadi secara bersamaan.

Verstappen menyebut tim mengambil keputusan tepat dengan menggunakan ban perantara setelah hujan, kemudian mampu mengendalikan jalannya balapan secara bertahap hingga mendapatkan keuntungan dari periode safety car.

Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Red Bull setelah tim berhasil mengembangkan unit daya buatannya sendiri dan meraih kemenangan pada tahun pertama penggunaannya.

Verstappen mengaku bangga terhadap seluruh anggota tim yang berhasil melewati berbagai tantangan hingga meraih kemenangan tersebut.