Novak Djokovic Menang di Beijing dan Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan di China Open 2026

Novak Djokovic (Flashscore)
JawaPos.com – Novak Djokovic memenangkan pertandingan pembukanya di China Open dengan mengalahkan Nuno Borges 6-3, 7-6(2).
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (2/10), Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Djokovic di Beijing menjadi 31 pertandingan setelah sebelumnya mencatatkan 30 kemenangan.
Petenis Serbia berusia 39 tahun itu juga meraih kemenangan pertamanya di turnamen mana pun sejak Wimbledon pada Juli.
Djokovic sempat mengalami kendala fisik dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 50 menit tersebut.
Djokovic membutuhkan penanganan medis untuk bahu kanannya dan menggunakan raket untuk meregangkan punggung di antara gim, tetapi tetap mampu mempertahankan permainan hingga akhir.
Pada tie-break set kedua, Djokovic tampil tenang dan memastikan kemenangan setelah Borges mengembalikan bola ke net.
Kemenangan itu memperpanjang catatan sempurna Djokovic di Beijing, tempat ia telah meraih enam gelar sebelumnya.
Djokovic mengatakan Beijing merupakan salah satu tempat favoritnya karena kondisi dan atmosfer pertandingan sesuai dengan gaya permainannya.
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Jawa Pos
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