Head to Head Indonesia vs Malaysia: 85 Kali Bertemu, Sekarang Waktunya Garuda Menang!

JawaPos.com - Indonesia vs Malaysia kembali menyajikan duel klasik Asia Tenggara. Kedua negara akan berhadapan untuk ke-86 kalinya dalam sejarah pertemuan mereka pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (28/9) malam.

Pertandingan Indonesia vs Malaysia kali ini menjadi salah satu laga yang sangat dinantikan. Selain membawa kepentingan di kompetisi, pertemuan kedua negara juga selalu memiliki cerita tersendiri karena rivalitas yang sudah berlangsung panjang.

Berdasarkan catatan 85 pertemuan sebelumnya, Malaysia masih memiliki keunggulan tipis atas Indonesia. Harimau Malaya tercatat meraih 34 kemenangan, sedangkan Timnas Garuda mengoleksi 33 kemenangan.

Sementara itu, 18 pertandingan lainnya berakhir seri. Dengan demikian, selisih kemenangan kedua tim hanya satu pertandingan. Rekor tersebut membuat laga ke-86 berpotensi kembali menambah cerita baru dalam sejarah pertemuan Indonesia dan Malaysia.

Indonesia tentu memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan dalam catatan kemenangan. Jika mampu mengalahkan Malaysia, skuad Garuda akan mengoleksi 34 kemenangan dan membuat rekor pertemuan menjadi lebih berimbang.

Namun, pertandingan tetap tidak akan mudah. Malaysia juga datang dengan catatan pertemuan yang sedikit lebih baik dan tentunya memiliki ambisi untuk mempertahankan keunggulan tersebut.

Duel Indonesia vs Malaysia akan berlangsung pada Senin (28/9) malam. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar.