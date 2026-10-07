Alex Marquez Bidik Podium Lagi di MotoGP Indonesia 2026

JawaPos.com - Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, bicara mengenai persiapannya menjelang MotoGP Indonesia 2026. Adik kandung Marc Marquez itu bertekad mengulang hasil manis yang diraihnya pada musim lalu.

Balapan MotoGP Indonesia 2026 tinggal menghitung hari. Seri ke-17 tersebut akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada akhir pekan ini, 9-11 Oktober 2026.

Menjelang balapan, tim satelit Ducati tersebut menyempatkan diri menyapa para penggemar melalui acara Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing di Jakarta, Rabu (7/10) pagi WIB. Dalam acara tersebut, penggemar mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer.

Alex Marquez mengungkapkan bahwa persiapan Gresini Racing berjalan lancar menjelang MotoGP Indonesia 2026. Pembalap asal Spanyol itu menegaskan dirinya bersama Fermin Aldeguer akan berusaha menampilkan performa terbaik di Sirkuit Mandalika.

“Semuanya baik-baik saja. Persiapan juga berjalan cukup baik. Kami berusaha datang ke sini dengan energi penuh dan kondisi yang prima,” kata Alex Marquez kepada wartawan, termasuk JawaPos.com, Rabu (7/10/2026).

“Tetapi sejauh ini semuanya berjalan dengan baik dan kami akan mencoba tampil cepat di sana (di Sirkuit Mandalika),” sambungnya.

Mengenai target, Alex Marquez bertekad kembali mengukir podium bersama Gresini Racing di Sirkuit Mandalika. Meski mengakui lintasan sepanjang 4,31 kilometer tersebut bukan trek yang ideal bagi timnya, ia tetap optimistis dapat mengulang pencapaian musim lalu.

“Kami akan berusaha tampil cepat dan mengulangi pencapaian naik podium seperti tahun lalu. Itu target yang kami miliki,” ujarnya.

“Kami tahu mungkin ini bukan trek terbaik bagi kami, tetapi kami akan berusaha tampil cepat dan kembali naik podium,” tegas pembalap yang musim depan akan berseragam Red Bull KTM tersebut.