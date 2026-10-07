Jelang MotoGP Indonesia 2026, Fermin Aldeguer Harap Cuaca Mandalika Mendukung

JawaPos.com - Pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, berharap balapan MotoGP Indonesia 2026 berjalan lancar. Ia mengharapkan cuaca di Sirkuit Mandalika mendukung dengan kondisi cerah.

MotoGP Indonesia 2026 merupakan seri balapan ke-17 pada musim ini. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada akhir pekan ini tetapnya 9-11 Oktober 2026.

Memasuki Oktober, Indonesia biasanya mulai memasuki periode musim penghujan. Kondisi tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap karena mereka harus menghadapi kemungkinan balapan dalam kondisi lintasan basah.

Akan tetapi, Aldeguer tidak melihat cuaca buruk akan menyelimuti Sirkuit Mandalika pada akhir pekan nanti. Ia berharap kondisi cerah terjadi saat menjalani balapan utama MotoGP Indonesia 2026.

“Saya tidak berpikir bahwa cuaca buruk akan datang, saya berharap. Saya lebih menginginkan cuaca cerah (di balapan),” kata Aldeguer dalam acara Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing di Jakarta, Rabu (7/10).

Aldeguer memahami bahwa saat ini Indonesia telah memasuki periode musim penghujan. Meski demikian, ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan jika nantinya harus menjalani balapan dalam kondisi hujan.

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“Kita tahu bahwa di periode saat ini akan sangat memungkinkan akan turun hujan, kondisi tersebut akan sama dihadapi oleh semua pembalap. Kami harus memberikan yang terbaik untuk kompetitif di segala kondisi,” terang pembalap asal Spanyol tersebut.

Bicara target, Aldeguer mengaku belum berada dalam kondisi terbaik setelah meraih sejumlah hasil kurang memuaskan dalam beberapa seri terakhir. Kendati demikian, ia bertekad kembali ke performa positif sekaligus membidik hasil manis seperti musim lalu.