Messi Menangis di Laga Perpisahan, Argentina vs Benin Jadi Momen Emosional

JawaPos.com — Lionel Messi tak kuasa menahan air mata saat menjalani laga perpisahan bersama timnas Argentina di Stadion Monumental, Buenos Aires, Rabu (7/10/2026) pagi WIB. Pemain berusia 39 tahun itu menangis sejak perjalanan menuju stadion hingga seremoni sebelum laga Argentina melawan Benin, dalam momen emosional setelah memutuskan pensiun dari tim nasional.

Messi Menangis Sejak Berada di Dalam Bus Tangis Messi ternyata sudah pecah sebelum dirinya menginjakkan kaki di Stadion Monumental, Buenos Aires. Dari video yang beredar di media sosial, La Pulga terlihat menangis ketika berada di dalam bus yang membawa para pemain Tim Tango menuju stadion.

Messi kemudian menyeka air matanya menggunakan tisu sebelum melambaikan tangan kepada para penggemar yang menyambut rombongan timnas Argentina di sepanjang jalan. Sambutan tersebut menjadi bagian awal dari malam emosional bagi pemain yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu sosok utama dalam perjalanan Argentina di sepak bola internasional.

Suasana semakin mengharukan ketika rombongan timnas Argentina tiba di stadion untuk menjalani pertandingan melawan Benin. Messi tidak hanya mendapat sambutan dari para penggemar, tetapi juga harus menghadapi kenyataan jika pertandingan tersebut menjadi penampilan terakhirnya bersama Argentina di Stadion Monumental.

Air Mata Messi Jatuh Saat Lagu Kebangsaan Emosi Messi kembali terlihat ketika lagu kebangsaan Argentina, Himno Nacional Argentino, dikumandangkan sebelum pertandingan. Messi berdiri bersama rekan-rekan setimnya sambil berusaha menahan tangis, sementara pelatih Lionel Scaloni juga terlihat berkaca-kaca dalam seremoni tersebut.

Momen itu semakin menyentuh karena Messi tidak sendirian ketika memasuki lapangan untuk menjalani laga perpisahannya. Tiga putranya, Thiago, Mateo, dan Ciro, ikut mendampingi sang ayah dan turut menyanyikan lagu kebangsaan Argentina sebelum pertandingan dimulai.

Kehadiran ketiga putranya membuat seremoni perpisahan Messi terasa semakin personal di hadapan publik Argentina. Setelah perjalanan panjang bersama tim nasional, pemain yang identik dengan nomor punggung 10 itu mendapat kesempatan berbagi salah satu momen terpenting dalam karier internasionalnya bersama keluarga.

Pertandingan Argentina vs Benin Dihentikan pada Menit ke-10 Penghormatan kepada Messi berlanjut ketika pertandingan Argentina melawan Benin memasuki menit ke-10. Wasit asal Chile, Fernando Véjar, menghentikan pertandingan sejenak untuk memberikan kesempatan kepada lebih dari 85 ribu penonton memberikan penghormatan kepada Messi.

Angka 10 dipilih karena merupakan nomor punggung yang identik dengan Messi sepanjang kariernya bersama Argentina. Saat pertandingan dihentikan, seluruh penjuru Stadion Monumental bergemuruh dengan tepuk tangan dan nyanyian untuk sang kapten.