Caps ke-30 Ivar Jenner Bersama Timnas Indonesia Berbuah Gelar FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Ivar Jenner menandai penampilan ke-30 bersama Timnas Indonesia dengan prestasi. Ia sukses mengantarkan skuad Garuda meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Melalui media sosial, Ivar Jenner mengungkapkan rasa syukurnya setelah mencatat penampilan ke-30 bersama Timnas Indonesia. Ia juga senang bisa meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026 dan mengucapkan terima kasih kepada para suporter atas dukungan yang diberikan sepanjang turnamen.

"Betapa senangnya bisa memenangkan turnamen ini. Terima kasih kepada semua orang atas dukungan luar biasa selama turnamen! Saya juga sangat senang dan bersyukur telah mencapai 30 penampilan untuk Indonesia. Sangat bangga dengan tim dan siapapun yang membuat ini mungkin," tulis Ivar Jenner di Instagram, Rabu (7/10).

Dengan mengoleksi 30 caps, Ivar Jenner menyamai pencapaian sejumlah pemain yang pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Melansir Transfermarkt, gelandang Dewa United tersebut sejajar dengan Anjas Asmara, Ahmad Bustomi, Maman Abdurrahman, Andik Vermansah, dan Ansyari Lubis.

Ivar melakoni debut bersama Timnas Indonesia pada Juni 2023. Saat itu, Shin Tae-yong memainkannya dalam laga persahabatan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Setelah laga tersebut, Ivar kembali mendapat kepercayaan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menghadapi Argentina. Ia tampil sebagai starter dan bermain selama 85 menit.

Performa di FIFA ASEAN Cup 2026 Dari fase grup hingga final, Ivar Jenner selalu dimainkan oleh pelatih John Herdman. Gelandang berusia 22 tahun tersebut tampil dalam empat pertandingan, meski hanya satu kali dipercaya sebagai starter.

Meski tidak selalu tampil sejak menit awal, Ivar tetap mampu memberikan kontribusi positif di lini tengah. Ia berperan dalam membantu menjaga keseimbangan dan pertahanan Timnas Indonesia.