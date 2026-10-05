Marco Bezzecchi Mulai Kehilangan Momentum dalam Perebutan Gelar MotoGP Setelah Performa Menurun

JawaPos.com – Marco Bezzecchi mengakui dirinya semakin tertinggal dari Jorge Martin dan Marc Marquez dalam persaingan perebutan gelar MotoGP 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (4/10), Pembalap Aprilia tersebut masih berada dalam persaingan, tetapi mengakui posisi Martin dan Marquez saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dirinya.

Bezzecchi mengawali musim dengan sangat baik setelah meraih empat kemenangan Grand Prix dalam delapan balapan pertama.

Namun, performanya menurun drastis dan ia gagal meraih poin dalam lima dari delapan balapan terakhir. Menjelang Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi, Bezzecchi tertinggal 42 poin dari posisi teratas klasemen.

Bezzecchi berharap dapat mengejar ketertinggalan dan kembali terlibat dalam persaingan gelar bersama Martin dan Marquez.

Bezzecchi juga menyadari Motegi selama beberapa musim terakhir lebih menguntungkan Ducati, sementara Aprilia belum pernah meraih podium di sirkuit tersebut.

Meski demikian, ia memilih tidak terlalu memikirkan perbedaan kekuatan antarmotor dan lebih fokus meningkatkan performanya sendiri.