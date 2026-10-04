Brand Helm Indonesia Muncul di MotoGP, Gandeng 2 Rider Tanah Air

JawaPos.com - Rangkaian MotoGP memasuki tur Asia dan Oceania setelah menyelesaikan 15 seri di Thailand, Amerika, dan Eropa. MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi, 2-4 Oktober 2026, menjadi pembuka rangkaian tersebut sebelum berlanjut ke Indonesia melalui MotoGP Mandalika pada 9-11 Oktober mendatang.

Ada hal menarik dari gelaran di Motegi. Identitas Cargloss, brand otomotif asal Indonesia, terlihat pada helm dua pembalap Honda Team Asia, yakni Mario Suryo Aji yang berlaga di Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.

Logo Cargloss terlihat sejak sesi latihan. Pada helm Mario Aji, logo ditempatkan di bagian visor, sementara pada helm Veda berada di area chin bar atau bagian bawah helm yang melindungi mulut dan dagu.

Kehadiran Cargloss bersama kedua pembalap tersebut menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap perjalanan rider Indonesia di ajang balap internasional.

Kerja sama ini dijadwalkan berlangsung mulai dari seri Jepang hingga akhir musim MotoGP 2026.

CEO Cargloss Group Eric Saputra mengatakan, keterlibatan tersebut melanjutkan dukungan perusahaan terhadap perkembangan motorsport di Indonesia.

“Kerja sama dengan Mario Aji dan Veda Ega Pratama melanjutkan peran Cargloss Group yang secara konsisten mendukung dunia balap motor di Indonesia,” ujar Eric, Minggu (4/10) di Jakarta.

Sebelumnya, Cargloss juga terlibat dalam Kejurnas Mandalika Racing Series yang menjadi salah satu ajang pembinaan pembalap nasional.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembalap Indonesia agar memiliki kesempatan berkembang ke level yang lebih tinggi.