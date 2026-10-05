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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.46 WIB

Wang Xiyu Raih Medali Emas Asian Games dan Amankan Tiket Olimpiade Los Angeles 2028

Wang Xiyu (Flashscore) - Image

Wang Xiyu (Flashscore)

JawaPos.com - Wang Xiyu dari Tiongkok meraih medali emas tunggal putri tenis Asian Games setelah mengalahkan rekan senegaranya, Zhang Shuai, pada pertandingan final.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), petenis berusia 25 tahun itu tampil dominan dan menang dengan skor 6-2, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 66 menit di Higashiyama Park Tennis Center, Nagoya.

Kemenangan itu juga memastikan Wang memperoleh tiket kualifikasi menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Tenis menjadi salah satu dari tujuh cabang olahraga pada Asian Games yang memberikan tiket kualifikasi Olimpiade kepada pemenangnya.

Wang memberikan penghormatan kepada Zhang yang berusia 37 tahun setelah pertandingan final. Zhang sebelumnya telah meraih sejumlah gelar ganda Grand Slam dan kini menambah koleksi medali perak tunggal Asian Games setelah pencapaian serupa pada 2018 di Jakarta.

Zhang juga pernah meraih medali emas tenis beregu di Guangzhou pada 2010 ketika Wang masih berusia sembilan tahun.

Wang menyebut Zhang sebagai sosok yang sangat dihormati dan menjadikan perjalanan karier seniornya sebagai motivasi untuk terus berkembang.

Kemenangan Wang di final juga menjadi penutup positif setelah perjuangannya mengalahkan Alexandra Eala pada semifinal sehari sebelumnya.

Saat menghadapi petenis Filipina tersebut, Wang yang berada di peringkat ke-85 dunia harus berjuang selama dua jam 34 menit sebelum menang dengan skor 3-6, 6-3, 6-2.

Wang mengatakan keberhasilan yang diraih melalui berbagai kesulitan menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang atlet dan menegaskan pentingnya untuk terus berusaha.

Editor: Candra Mega Sari
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