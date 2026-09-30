Asian Games 2026: Leo/Daniel Kompak Ucap Syukur usai Raih Medali Emas

JawaPos.com - Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin sama-sama kompak menuliskan perasaan syukur di sosial media usai meraih medali emas Asian Games 2026 di cabang bulu tangkis.

Di final, mereka sukses mengalahkan pasangan asal Tiongkok Liang Wei Keng/Wang Chan.

Kalah di set pertama, Leo/Daniel berhasil memenangkan dua set berikutnya.

Setelah mendapatkan medali emas, Leo Rolly Carnando merasa bersyukur.

Dia menceritakan proses yang penuh perjuangan, susah payah meraih medali emas untuk Indonesia.

"Alhamdulillah... Alhamdulillah...Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti bersyukur untuk setiap proses yang Allah kasih. Dari setiap latihan, perjuangan, jatuh-bangun, sampai akhirnya hari ini bisa berdiri di podium dan membawa pulang emas untuk Indonesia," tulis Leo Rolly Carnando di Instagram, Rabu (30/9).

Perasaan bahagia tentu dirasakan pebulu tangkis berusia 25 tahun itu. Leo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari keluarga dan tim pelatih.

"Bahagia, bangga, dan rasanya masih tidak percaya. Terima kasih untuk keluarga, tim, dan semua yang selalu mendoakan serta memberikan support. Kalian bagian dari perjuangan ini. Alhamdulillah, Asian Games Gold medals! Emas ini untuk Indonesia!" ungkap Leo.